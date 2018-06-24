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Самая красивая российская фанатка оказалась порнозвездой
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Самая красивая российская фанатка оказалась порнозвездой 

Карельские вести 24 июня 2018
Фото: Карельские вести
28-летняя Наталью Немчинову, попавшую на страницы российский и зарубежных изданий, уличили в съемках фильмов для взрослых.
Сексапильная блондинка с футбольных трибун оказалась в центре внимания СМИ. Интересно, что девушка уже фигурировала в СМИ, когда проходил чемпионат Европы 2016 года.
Блондинка на фото не скрывает, чем она занимается. Её яркая внешность и довольно откровенные наряды во второй раз привлекают внимание СМИ с одним и тем же заходом: красавица оказалась порнозвездой. С точки зрения пиара это довольно эффективный способ привлечь внимание.
Наталье Немчиновой ей 28 лет, живёт в Москве. Впрочем, имя её часто меняется и, кажется, она уже и сама забыла, кто она по паспорту. Иногда блондинка представляется Натали Андреевой, а иногда Annabell или Delilah G, или Danica A. Внимание! Если будете гуглить все эти псевдонимы — уберите детей от экрана и не делайте этого на работе.
Девушка, действительно является довольно опытной порномоделью. Её заметили ещё на ЧЕ-2016. Девушка привлекла к себе внимание СМИ как самая сексуальная болельщица из России. Оказалось, что Наташа не просто снималась голой, но и имеет за плечами опыт работы в жёстком порно и посещает тусовки свингеров.
Источник
По материалам: ptzgovorit.ru
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