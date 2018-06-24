Женщина злится на незнакомого человека, который съел ее печенье. Но то, что произошло на самом деле, повергло ее в шок!

Молодая девушка ждала свой рейс в зале ожидания в большом аэропорту. Так как ей нужно было долго ждать, она решила купить книгу и пачку печенья, чтобы перекусить. Она села в кресло в VIP-зале аэропорта, чтобы отдохнуть и спокойно почитать.

Мужчина сел в соседнем кресле, открыл свой журнал и начал читать. Когда она взяла первое печенье, мужчина взял тоже. Она почувствовала раздражение, но ничего не сказала. Она просто подумала: «Какая наглость! Если бы я не была такой порядочной, я бы дала ему в глаз».

Каждый раз, когда она брала печенье, мужчина брал тоже. Это приводило ее в ярость, но она не хотела устраивать сцену. Когда осталось только одно печенье, она подумала: «ААА… что этот грубиян теперь будет делать?»

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Тогда мужчина, взяв последнюю печеньку, разделил ее пополам, и дал ей половинку. Это было уже слишком! Она очень разозлилась, взяла свою книгу, остальные свои вещи и умчалась к месту посадки.

Все оставшееся время до рейса она злилась на этого мужчину и не могла не о чем думать кроме его поступка. Она даже не могла сосредоточиться, читая книгу.

Когда она села на свое место в самолете, она заглянула в свою сумочку, и, к ее удивлению, обнаружила пакет с печеньем там, который был нетронутый и закрытый. Ей было так стыдно. Она поняла, что она ошибалась. Она забыла, что положила свое печенье в сумочку.

Мужчина поделился с ней своим печеньем, не чувствуя зла или горечи, хотя она была очень зла на него, думая, что это она делится своим печеньем с ним. И теперь у нее уже не было возможности объясниться, и извиниться.

Вы когда-нибудь делали что-нибудь, позже понимая, что были неправы?

Я уверен, что большинство из нас делали. Давайте впредь узнавать всю историю до конца, располагая всеми фактами, и только потом принимать решение.

Есть четыре вещи, которые вы никогда не сможете вернуть обратно:

Камень — после броска;

Слово — после того, как его сказали;

Случай — после потери;

Время — после того, как оно ушло.