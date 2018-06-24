Неизвестные черные жуки атаковали жителей Красноярска

Маленькие черные жуки не дают покоя жителям микрорайона «Зеленая Роща» в Красноярске. По словам местных жителей, неизвестные насекомые активно стали проникать в квартиры около трех дней назад, сообщила «Телекомпания ТВК».

Источник фото: Тvk6.ru Внешне небольшие жучки похожи на клопов — только черные и с крыльями. Залетают они в помещение через балкон. После укусов оставляют после себя маленькую, но глубокую ранку на коже. С каждым днем их становится все больше, жалуются люди.

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