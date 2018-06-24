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Неизвестные черные жуки атаковали жителей Красноярска
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Неизвестные черные жуки атаковали жителей Красноярска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Маленькие черные жуки не дают покоя жителям микрорайона «Зеленая Роща» в Красноярске. По словам местных жителей, неизвестные насекомые активно стали проникать в квартиры около трех дней назад, сообщила «Телекомпания ТВК».
Источник фото: Тvk6.ru  Внешне небольшие жучки похожи на клопов — только черные и с крыльями. Залетают они в помещение через балкон. После укусов оставляют после себя маленькую, но глубокую ранку на коже. С каждым днем их становится все больше, жалуются люди.
Жителей Норильска «засыпало» с потолков опарышами от мертвых голубей на чердаках и крышах. Управляющая компания не торопится что-либо предпринимать по этому поводу.
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