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Дело возбудили после смертельного отравления рабочих на предприятии в Подмосковье
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Дело возбудили после смертельного отравления рабочих на предприятии в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Уголовное дело возбуждено по факту отравления четверых рабочих предприятия в Раменском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По данным следствия, 24 июня 2018 г. на предприятии при проведении работ в бункере-накопителе мякотных отходов, которые выполняли четверо рабочих, произошло падение трансформаторной емкости внутрь бункера. После этого рабочие проникли внутрь бункера, в результате чего произошло их отравление неустановленным веществом. От полученного отравления двое мужчин скончались на месте, двое — в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу», — сказала собеседница агентства.
После проверки сотрудники СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Следователи проводят допросы и устанавливают лиц из числа сотрудников и руководства предприятия, отвечающих за обеспечение техники безопасности и требований охраны труда.
Ранее в СК сообщили, что 24 июня на предприятии в Раменском районе в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера. При попытке привести аппарат в рабочее состояние четверо рабочих потеряли сознание. Два человека скончались на месте, еще двоих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. После случившегося прокуратура Московской области организовала проверку.
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Женский форум  Ещё 32 источника 
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