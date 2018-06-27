Дело возбудили после смертельного отравления рабочих на предприятии в Подмосковье

«По данным следствия, 24 июня 2018 г. на предприятии при проведении работ в бункере-накопителе мякотных отходов, которые выполняли четверо рабочих, произошло падение трансформаторной емкости внутрь бункера. После этого рабочие проникли внутрь бункера, в результате чего произошло их отравление неустановленным веществом. От полученного отравления двое мужчин скончались на месте, двое — в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу», — сказала собеседница агентства.

После проверки сотрудники СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Следователи проводят допросы и устанавливают лиц из числа сотрудников и руководства предприятия, отвечающих за обеспечение техники безопасности и требований охраны труда.

Ранее в СК сообщили, что 24 июня на предприятии в Раменском районе в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера. При попытке привести аппарат в рабочее состояние четверо рабочих потеряли сознание. Два человека скончались на месте, еще двоих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. После случившегося прокуратура Московской области организовала проверку.