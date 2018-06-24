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Двое рабочих погибли от отравления аммиаком на заводе в Подмосковье
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Двое рабочих погибли от отравления аммиаком на заводе в Подмосковье 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИАМО
На заводе Моссельпром, расположенном в Раменском районе Подмосковья, четверо рабочих отравились парами аммиака.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, в результате случившегося погибли два человека.
Ещё двое рабочих госпитализированы в одну из местных клиник. Их состояние оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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