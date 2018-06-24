Прокуратура проверит обстоятельства смертельного отравления рабочих в Раменском районе 

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью двоих рабочих на заводе в Раменском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В селе Константиново Раменского района на заводе «Моссельпром» пострадало четверо рабочих, двое из которых скончались от отравления аммиаком, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению техники безопасности на производстве. Ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом, взят Раменской городской прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении.
Ранее проверку по указанному факту организовало Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Московской области. По его данным на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера, при попытке привести аппарат в работу четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу.