Прокуратура проверит обстоятельства смертельного отравления рабочих в Раменском районе

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью двоих рабочих на заводе в Раменском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В селе Константиново Раменского района на заводе «Моссельпром» пострадало четверо рабочих, двое из которых скончались от отравления аммиаком, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению техники безопасности на производстве. Ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом, взят Раменской городской прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении.