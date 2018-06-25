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Состояние двух отравившихся аммиаком рабочих в Подмосковье стабилизировалось
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Состояние двух отравившихся аммиаком рабочих в Подмосковье стабилизировалось 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Состояние двух рабочих птицеперерабатывающего завода «Моссельпром» (входит в группу компаний «Черкизово») в Подмосковье, попавших в больницу из-за отравления аммиаком, стабилизировалось. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее сообщалось, что в субботу четверо рабочих отравились аммиаком на заводе «Моссельпром» в селе Константиново Раменского района Московской области, двое из них скончались. Следственный комитет и прокуратура Московской области начали проверку по факту ЧП.
"Двое пострадавших в результате отравления на заводе «Моссельпром» продолжают находиться на лечении в Раменской центральной больнице. Их состояние оценивается как стабильное. Один пострадавший еще находится в реанимации, второй переводится в палату. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь", — сказали в пресс-службе министерства.
Группа компаний «Черкизово» создана в 2005 году как объединение АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский». В структуру группы входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов. Чистая прибыль «Черкизова» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2017 года составила 5,8 млрд рублей, выручка — 90,5 млрд рублей.
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Женский форум  Ещё 25 источников 
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