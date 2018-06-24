Как в банях лечили зубы

Какой русский не любит хорошую баню? А какие бани самые известные в Москве? Правильно — Сандуновские. Мы расскажем о самых интересных моментах из жизни легендарных Сандунов.

Основаны на любви

История Сандуновских бань началась с истории любви их основателей — Силы Сандунова и Елизаветы Урановой, талантливых актеров придворного театра Екатерины II. Познакомились они на сцене, и влюбились, в лучших традициях — «с первого взгляда». Только вот незадача, положил на красивую актрису глаз граф Безбородко. Сначала по-хорошему пытался вниманием завладеть — деньги и подарки присылал, а как узнал, что Лиза молодого Салдунова выбрала — соперника в Херсон выслал, а саму актрису тайной похитить решил.

Прознав про это, решилась Уранова на небывалый риск — во время оперы «Федул с детьми», которую написала сама императрица, Лиза вышла на сцену и запела свою партию — девичью жалобу на городского вертопраха, который приезжал в деревню, «серебром дарил», «золото сулил» — пытался соблазнить невинную девушку.

«Но я в обман не отдалась!» — пропела с чувством Лиза и, упав на колени перед царской ложей, протянула ей «жалобную петицию». Впечатленная Екатерина приказала барина наказать, Салдунова вернуть и молодых поженить.

«Дом без бани — деньги на ветер»

Так, 14 февраля 1781 года, правда по старому стилю, Елизавета Уранова стала Сандуновой. Но граф Безбородко не отставал, даже бриллиантовый гарнитур подарил. Решили с подачи ревнивого мужа в Москву перебраться. А в нынешней столице в то время совсем не столичные условия были. Даже помыться негде — в деревянной Москве пожары — не редкость, бани горят постоянно.

Поэтому, когда Сила купил дом, первым вопросом жены был: «А баня там есть?». А нет там бани — дом всем хорош, — просторный, в два этажа, но кто ж знал, что жене еще и баня понадобится?! А впрочем… Сила призадумался: может, построить не только для себя? Вон, говорят, купчиха Ламакина со своих «общественных бань» деньги лопатой гребет. Тут и пригодились «подарочки» отвергнутого Безбородко. Так и открылись знаменитые Сандуны по прихоти красавицы на деньги обиженного поклонника.

Не баня, а клуб!

В 1809 году открыли свои двери Сандуновские бани. По тогдашним меркам это стало настоящим технологическим чудом. На случай пожара здание возвели каменное, с тремя отделениями — «простонародным», «купеческим» и «дворянским», в каждом — женские и мужские раздевальни, «мыльные» и парилки.

Провели водопровод! Наняли опытных банщиков и расторопных слуг. Устроили буфет с огромным выбором напитков. Вместо тесных предбанников Лиза уговорила мужа сделать большие раздевальные залы, а в «дворянском» отделении — даже с зеркалами и мягкими диванами под белоснежными простынями. Пусть люди не просто моются, но и общаются!

И ведь права оказалась — уже на другой год в «дворянских» залах организовался своеобразный «банный» клуб — все, кто собирался в знаменитых московских салонах и в Английском клубе, валом повалили к Сандуновым. Бывал там и Пушкин. Был он так крепок, что любого банщика до седьмого пота доводил. Исхлестанный на полке березовым веничком, резво бросался в ванну со льдом, а через минуту снова залезал на полок и требовал, что¬бы банщик опять «отпотчевал» его хорошенько. Бедным банщикам, чтобы угодить поэту, по нескольку раз меняться приходилось.

Девичник «по-русски» и дамские причуды

В Сандунах богатым клиентам предоставляли услуги «на любой вкус». В первые дни открытия, Сила Сандунов выдал главному банщику «на пробу» несколько серебряных шаек — для особо знатных персон. Они быстро приобрели популярность у молодых невест, которые завели новую традицию — перед свадьбой обязательно помыться из серебряной шайки в Сандунах. Купчихи свято верили, что сама красавица Сандунова из того серебра мылась, потому муж и любил ее горячо.

Популярностью у прекрасного пола пользовалась и другая услуга — дамы высшего общества могли приезжать в номера с болонками и моськами — горничные мыли собачонок вместе с барынями.

Вокруг света в банях

Наибольшего расцвета Сандуновские бани достигли при своих новых хозяевах — Гонецких, во владении которых Сандуны оказались в конце XIX века. Алексей Гонецкий решил превратить их в «дворец бань, которого Москва еще не видела». Сказано-сделано, новые Сандуны превратились в трехэтажный дворец, развлекательный центр XIX века.

Здесь присутствовали интерьеры со всего света — мавританские, готические, ирландские, античные. Люди отправлялись в баню «на путешествие», белый свет посмотреть. Сюда приходили Чехов, Бунин, Рахманинов, Гиляровский. Особенно Сандуны любил Шаляпин. Он говорил, что местный пар особым образом влияет на голос и связки.

Поликлиника для бедных

Сандуны не были исключительно прерогативой богатых. Здесь можно было попариться и за 5, 10 или 50 копеек, причем веник и мочалка предоставлялись бесплатно. Интерьеры для простых людей были обставлены мягкой мебелью, коврами, зеркалами и украшениями, в стиле Людовика XIV.

Кстати, «простолюдины» здесь не только парились, но и лечили всевозможные болезни. У парильщиков можно было заказать массаж или услугу дантиста.

Броненосец «Потёмкин» в бассейне