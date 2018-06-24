Навязчивый сервис

Радостный девичий голос в телефонной трубке: «А вы что-то давно к нам не заходили!» Номер незнакомый. Куда — давно не заходили? Да в наш магазин женской одежды! А у нас новая коллекция! Приходите, не пожалеете.

Да, действительно, один раз я там покупала себе что-то. И «повелась» — заполнила анкету. И магазин этот душит теперь рекламными смс-ками, а отписаться-то нельзя, не получается. И в черный список внести — тоже.

"Операция невозможна", отвечает телефон. А фирм этих, рассылающих свои рекламы, за десять-пятнадцать лет скопилось не сосчитать сколько. Да, я сама виновата, оформляла скидочные карточки и оставляла номер. Глупая была и доверчивая. Много таких, как я, ушастых и наивных в прошлом. И даже вроде как в отношении рекламных смс я достигла полного дзена. Ну ладно, почти полного. Но — смсок уже, видимо, недостаточно.

Теперь из магазина будут звонить милые девушки и приглашать лично! По-моему, это уже дно. Я спросила: а ваше руководство понимает, что такие звонки это скорее антиреклама? Ну, представьте себе обычного человека, и без вас замученного работой и бытом, порадуют ли его приглашения по телефону в магазин? Или, наоборот, он скорее туда больше ни ногой?

По-моему, руководство магазинов просто не в состоянии понять простой вещи. У каждого есть свое личное пространство, которое лучше не нарушать. Мало кто из покупателей радуется, например, когда за ним в торговом центре начинает ходить по пятам консультант с вопросами: «Чем могу вам помочь?» Ничем. Отвяжись. Так ведь не ответишь? Воспитание, хммм, не позволяет.

Да, мы научились уже, через собственные комплексы и «не могу», цедить нечто вроде: «Если мне понадобится ваша помощь, я обращусь, спасибо». Не всегда такой «отлуп» приводит к тому, что консультант деликатно отходит в сторону. Чаще — все равно стоит на изготовке, пожирая глазами, ждет, как только дотронешься до вещи, бросается с предложением «посмотреть еще похожее», «подобрать размер»… После этого остается только ломануться прочь из магазина.

И да, еще, я провела мини-опрос своих знакомых — как правило, люди в возрасте вообще чувствуют себя обязанными что-то купить, если продавец на него время тратил, подбирал размер и так далее. Никто не радуется вопросу «Чем могу вам помочь?» Одна дама сказала, что, если ее спрашивают при входе — чем помочь, сразу разворачивается и уходит.

"Стыдно", сказала она. Странное и неуместное слово, тем более, казалось бы, речь идет о сервисе… Но — не заказанные услуги не оплачиваются, верно ведь?

Молодежь, конечно, выросла что надо, без комплексов, настоящие потребители. Могут ходить по торговому залу часами, примерять, потом уйти, ничего не купив. Молодцы. Аплодирую стоя. Только на них, детей, и надежда. Они отомстят представителям «навязчивого сервиса» за нас.