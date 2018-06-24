Тувинцы: неожиданные факты

Территория республики Тыва расположена на высокогорном плато между отрогами Саянских гор. Сюда ведут только две автомобильные дороги из России и одна из Монголии. Такая труднодоступность позволила тувинцам сохранить не только первозданную природу, но и свою национальную самобытность.

Хан и солёный чай Тувинская кухня шокирует каждого, кто в первый раз приобщается к кулинарным традициям этого народа. Самое распространённое угощение для гостей — это хан, блюдо из целого барана, после приготовления которого от животного остаются только шкура, рога и копыта.

Тувинцы с большим уважением относятся к животным. Они считают, что хан получится только из барана, который не боялся смерти. Если животное испытывает страх, это портит вкус его крови. Поэтому перед убиением барана вводят в транс: кладут его на спину, копытами вверх. Кровь — важная составляющая хана, и она не должна вытекать из тела. Для этого животное убивают молниеносно, в одну секунду перерезая ему трахею.

При разделке туши в отдельную ёмкость собирают всю кровь для приготовления кровяной колбасы. Затем тщательно промываются кишки — череме, наполняются кровью и варятся на костре в большом казане. После варят мясо. Примечательно, что в насыщенный бульон не добавляют никаких специй, кроме лука и соли.

Удивительный напиток — тувинский хан-чай. Собственно чая там немного: в большой казан с кипящим молоком добавляют пару горстей чёрного или зелёного чая. А вот вместо сахара кладут соль и иногда добавляют топлёное масло. Тувинцы говорят, что такой напиток освежает в жару.

Горловое пение

На весь мир знаменито тувинское горловое пение — хоомей. Звуки извлекаются не при помощи голосовых связок, а благодаря сокращению диафрагмы. Профессиональные хоомейджи редко живут долго: из-за постоянного дрожания внутренних органов они быстро изнашиваются.

Только несколько лет назад исполнение песен в национальной манере в Тыве было признано профессией, и теперь тувинские хоомейджи получают государственную пенсию.

Человеческое ухо не в состоянии услышать весь диапазон звуков, издаваемых мастерами горлового пения. Однако ультразвук слышат некоторые животные, также они могут воздействовать на подсознание человека.

Самым первым известным хоомейджи считается Соловей-разбойник — тот самый монгольский воин, от свиста которого замертво падали лошади.

Буддийский календарь

Тувинцы живут по тибетскому лунному календарю. Новый год — Шагаа — у них празднуется обычно в феврале. Каждый житель республики отлично ориентируется в тибетском гороскопе и очень серьёзно к нему относится.

От того, родился человек в год Крысы или Собаки, зависит вся его жизнь. Также этот фактор учитывается в бытовых вопросах. Например, разливать спиртные напитки могут лишь те, кто родился в год Лошади, тогда застолье пройдет мирно.

При выборе даты для крупных событий и торжеств тувинцы обязательно советуются с ламами. Буддийские монахи подскажут лучшее время для свадьбы или дальней поездки.

Шаманизм и анимализм

Официальная религия — буддизм — в тувинском сознании прекрасно сочетается с шаманизмом, который в республике весьма развит. Причем в отличие от других «шаманских» регионов здесь нет артистов, пляшущих с бубном на потеху публике.

Шаман — очень важный человек в Тыве. К нему ходят, если нужно поправить здоровье, найти потерянную вещь, узнать прошлое и будущее, пообщаться с умершими родственниками и даже заказать погоду на определённый день.

У каждого тувинского рода есть свой звериный покровитель — волк или ястреб, змея или лиса. Вообще, тувинцы близко общаются с миром дикой природы. Некоторые чабаны даже умудряются приручать снежных барсов. А обитатели отдалённых пастбищ «договариваются» с местными волчьими стаями, чтобы те не нападали на их скот.

Детские скачки

По преданию, мать Чингисхана была тувинкой, да и могилу его до сих пор ищут где-то здесь, в Саянах. Тувинцы свято чтят это историческое родство. С малолетства тувинские мальчишки воспитываются как мощные борцы, поэтому монголы называют Тыву «землей богатырей». Одно из подтверждений тому — двукратный чемпион мира по борьбе сумо тувинец Аяс Монгуш. А национальная борьба — хуреш — очень популярна среди тувинских пацанов.

Еще одна страсть тувинцев — лошади. Каждый год в Туве проводятся скачки, в которых может принять участие любой желающий. Этот вид спорта настолько популярен, что победителям достаются действительно дорогие призы, например, автомобили.

Но самое удивительное — это жокеи. Средний возраст всадников — три-четыре года. Ведь чем легче наездник, тем быстрее скачет конь.

Место в раю за пятерых

В Туве немало странных обычаев. Например, девушки выходят замуж только в «нечетном» возрасте — 17, 19, 21 год. При этом если она забеременеет вне брака — это не порицается.

Тувинцы очень любят детей и стремятся к многодетности. Считается, что если женщина родила пятерых, ей автоматически достается место в раю. Это правило распространяется и на приёмных детей, поэтому в Тыве беспризорников вообще нет.

Интересны и похоронные традиции. Только в XX веке в Тыве появились обычные кладбища. Ранее покойных в землю не закапывали, а оставляли в степи, соорудив над телом каменный курган. Покойников принято провожать аплодисментами, чтобы отогнать злых духов.

Если ребенок, играя, хлопал в ладоши, то его руки разводили в стороны, плевали три раза на ладони и сажей чертили крестики (в ладоши хлопают при плохих вестях). Поэтому хлопанье в ладоши, а тем более бурные рукоплескания для выражения восторга совершенно чужды тувинцам.