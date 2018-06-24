10 идей для сада, о которых вы не догадывались

В нашей подборке вы найдёте десять интересных идей, которые вдохновят вас на новые подвиги в озеленении вашего участка и обустройстве дачного домика. Давайте посмотрим на них вместе.

Озеленение дачных домиков

Эта идея не новая, но мы скорее ассоциируем её с шоу, мультфильмами или детскими картинками, а не с реальным садоводством. Но на самом деле экстерьеры и фасады дачного домика можно озеленить полностью — лианами, цветущими растениями, подсаженными в каркас из железа или дерева, или с помощью вертикального озеленения с карманами и кашпо.

Арочная деревянная калитка

Такая красивая калитка может украшать как парадный вход на вашу дачу, так и располагаться между садом и огородом, зонируя сам участок. Кроме того, такую калитку легко дополнить плетистыми розами, которые отлично будут смотреться, если вы посадите два разных по цвету сорта слева и справа от калитки.

Деревянные скульптуры из подвесных кашпо

Такую конструкцию легко сделать самостоятельно. Из свежей древесины сосны нужно соорудить ящик, он и будет держателем для опорного столба, на который затем можно повесить от 2 до 8 кашпо с цветущими растениями. Согласитесь, просто идеальный вариант для террасы.

Миксовые посадки в обычных крупных кашпо

Очень красивыми получаются посадки многолетников и однолетников в обычных крупных кашпо, если правильно скомбинировать их по высоте и времени цветения. Например, одни цветут весной, другие — всё лето, третьи — в конце лета, четвёртые — осенью. Для этого вам понадобятся большие кашпо, но идея того стоит.

Конвейерные грядки

Суть конвейерной грядки в том, что на ней постоянно меняют однолетники, которые нужно подсаживать сюда уже во время цветения. Как и для клумб в городском парке, для них сначала выращивают рассаду. Советуем вашу парадную клумбу сделать именно такой.

Топиарии с разноцветными цветами и каркасом из торфа

В этом случае мы говорим не о топиариях-кустарниках, а о тех, которые имеют каркас из железа и торфа, куда можно подсадить (или там же вырастить из семян или рассады) цветущие растения в интересном формате.

Кирпичное обрамление для клумбы

Если использовать декоративный, а не обычный кирпич, вы можете выбрать очень красивый оттенок для какой-нибудь из ваших клумб. С таким обрамлением всё будет смотреться гораздо более аккуратно.

Деревянные высокие клумбы

Про высокие грядки мы уже знаем, но клумбы тоже могут быть высокими. Такая клумба отлично будет смотреться под окном, чтобы из комнаты виднелись цветущие растения.

Клумба для скрытия отмостки

Отмостка дома не всегда выглядит эстетичным архитектурным элементом, потому мы и хотим её замаскировать. Если говорить о дачном домике, можно закрыть свайный фундамент или просто не очень красивый бетонный, выступающий из земли. И клумба здесь точно не помешает.

Озеленение балкона

На дачах иногда есть маленькие балкончики, подоконники, окна, да и мансардные французские балконы тоже порой встречаются. Постарайтесь уделить им больше времени и поставить туда декоративные кашпо или пустить по балкону лиану.

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