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Брэд Питт раскрыл рекламные трюки Анджелины Джоли
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Брэд Питт раскрыл рекламные трюки Анджелины Джоли 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Брэд Питт и Анджелина Джоли уже два года как разошлись, но не могут развестись официально. Супруги не в состоянии решить проблему опеки над своими шестью детьми. Скоро новый суд и каждый из актеров старается создать себе наиболее благоприятный имидж, чтобы наследники остались с ним.
Джоли, например, активно занимается благотворительностью. Недавно она демонстративно посетила лагерь беженцев в Ираке, будучи послом доброй воли ООН. Однако, как сообщают зарубежные СМИ, Питт считает супругу не такой уж филантропкой, говоря, что ее деятельность, это сплошной «рекламный трюк», «лицемерие» и работа на публику. При этом пока Энджи занимается гуманитарной деятельностью, Брэд заботится об их детях.
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