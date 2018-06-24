Брэд Питт раскрыл рекламные трюки Анджелины Джоли 

Брэд Питт и Анджелина Джоли уже два года как разошлись, но не могут развестись официально. Супруги не в состоянии решить проблему опеки над своими шестью детьми. Скоро новый суд и каждый из актеров старается создать себе наиболее благоприятный имидж, чтобы наследники остались с ним.
Джоли, например, активно занимается благотворительностью. Недавно она демонстративно посетила лагерь беженцев в Ираке, будучи послом доброй воли ООН. Однако, как сообщают зарубежные СМИ, Питт считает супругу не такой уж филантропкой, говоря, что ее деятельность, это сплошной «рекламный трюк», «лицемерие» и работа на публику. При этом пока Энджи занимается гуманитарной деятельностью, Брэд заботится об их детях.