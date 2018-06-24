Нет любви. Почему служебные романы не приводят к серьезным отношениям

Психотерапевт Дженни Миллер — автор книги «Личные границы. Как их устанавливать и отстаивать», которая выйдет в июле в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» — дает пошаговую инструкцию, как преодолеть жизненные трудности. Благодаря примерам и практическим упражнениям, которые приведены в книге, можно покончить с внутренним хаосом, стать увереннее и построить здоровые и плодотворные отношения со всеми, кто вас окружает. В отрывке, который публикует Forbes Woman, автор рассказывает, в чем основная причина провальных служебных романов, и как оградить себя от неприятностей, если у вас завязались отношения с коллегой.

Большинство людей или наблюдали за развитием служебного романа, или заводили его. Согласно исследованию на сайте MiС (опубликованному в марте 2015 года), каждый пятый встретил будущего супруга на работе, и в этом нет ничего предосудительного. Откровенно говоря, стать объектом безобидных ухаживаний даже приятно, это повышает самооценку и настроение. Однако отношения не всегда завязываются между равными по должности и далеко не всегда бывают искренними. А любой роман — даже с серьезными намерениями — повлияет на рабочую обстановку. Как оградить свою любовную жизнь от чужого любопытства? Все дело в границах…

Роман с коллегой

Вы уже состоите в отношениях? Общеизвестно, что это не спасает от увлечений на стороне. Если вы счастливы с партнером, у вас установлены здоровые границы и баланс между работой и личной жизнью, то вам не о чем беспокоиться. Но как быть, если вы большую часть времени проводите на работе, а дома вас ждут одни разочарования? И с партнером вас связывают уже только приятельские отношения? В этом случае совместная сверхурочная работа и общая радость от удачных операций и сделок грозят последствиями.

Легко перепутать взрыв адреналина от профессиональных успехов или сближение в общих темах с чем-то более возвышенным и романтическим. Работаете по выходным, потому что предпочитаете находиться в офисе, а не где-нибудь еще? Не хотите рассказывать партнеру о ком-то по причинам, которых не понимаете сами? На свидании легко понять, серьезно ли настроен потенциальный партнер. Но в офисе — особенно если вы не «в поиске» — сигналы и намерения часто интерпретируются ошибочно. А ставки высоки, ведь последствия неудачного романа могут быть серьезнее, чем просто неловкость при последующем общении. Даже если вы уверены в своих границах, не подпускайте к ним офисных волокит. Скорее всего, они хотят только позабавиться.

Пример из практики

Клэр работает в юридической компании вместе с Клайвом. Она замужем — но неудачно — и домашней обстановке предпочитала офис, где ее уважают и ценят. Недавно она узнала, что у мужа случился роман на стороне, что повлияло на ее самооценку. Постепенно она сблизилась с Клайвом, которому нравилось с ней флиртовать. Это заметили ее коллеги и одобрили: он был не женат, и все знали, что она несчастлива в браке. Однако стоило Клэр разойтись с мужем, как Клайв тотчас прекратил ухаживания и начал избегать ее, как будто боялся, что она захочет серьезных отношений. Клэр растерялась и решила обратиться к Дженни. Она призналась, что ей обидно, она разочарована поведением Клайва.

К тому же ее сбила с толку реакция коллег, которые казались разочарованными, что их любимая «парочка» распалась. Она заметила изменения в рабочей обстановке и винила в них себя. Она также рассказала, что ей непонятно, кто больше разочарован в том, что еженедельные походы в бар после работы прекратились. К облегчению Клэр, вскоре ей предложили другое место, и она ушла. Чего можно было бы избежать в этой ситуации?

Сначала посмотрим на саму Клэр. Очевидно, что она была эмоционально беззащитна и не искала новых отношений. Она ушла с головой в работу, чтобы не думать о проблемах в браке, не понимая, что тем самым только ухудшает положение, потому что граница, которая могла бы его спасти, из-за этого рухнула. Стоит заметить, что она вела себя прилично и ей нечего стыдиться. Как она могла бы лучше позаботиться о себе? Из-за домашних неприятностей большую часть жизни она проводила на работе. Чего ей не хватало, так это времени и увлечений вне дома и офиса. Будь у Клэр близкая подруга, с которой можно было бы все это обсудить, возможно, она получила бы от нее необходимую поддержку вместо того, чтобы искать ее на работе.

Во время кризиса трудно адекватно оценивать ситуацию, поэтому непонятно, где искать поддержку. Если бы Клэр нашла выход напряжению, то установила бы правильные границы дружбы с коллегой. Пример Клэр наглядно иллюстрирует, как важно вовремя заметить начало кризиса и не допустить, чтобы коллеги стали единственным источником «поглаживаний», а самое главное — чтобы все потребности удовлетворялись на работе. Не помешает проанализировать и поведение Клайва. Можно назвать его классическим офисным волокитой, нацелившимся на эмоционально уязвимую молодую женщину.

Но, что куда более вероятно, ему нравилось чувствовать себя нужным, а ее статус замужней женщины давал ему ощущение безопасности. Когда отношения вдруг стали возможными, ему пришлось взглянуть правде в глаза и отступить, хотя это получилось грубо. Коллеги его осудили и сочли бабником. Хотя дело совершенно не в этом. И, наконец, рассмотрим точку зрения коллектива. Положительное отношение к зарождающемуся роману легко понять, как и последующее разочарование, когда он не состоялся. Всем было неловко, и это чувство распространилось повсеместно.

Происходящее между Клайвом и Клэр повлияло на весь коллектив. (Такой эффект — когда эмоции флиртующих достигают определенной концентрации и передаются остальным, а потом возвращаются к ним обратно — проявляется почти во всех служебных романах). В этом нельзя винить коллектив, ведь четкие границы должны быть прежде всего у участников романа. Границы Клэр, как мы увидели, касаются и ее отношении к работе. А границы Клайва касаются дружбы.

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