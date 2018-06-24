Купил кроссовки Adidas на Ali. Фирма или фейк?

Фирма или фейк?Не так давно на AliExpress прошла распродажа в честь дня рождения, на которой попадались неплохие цены. Во-всяком случае, для моего провинциального городка.

Так гардероб жены пополнился 2 парами кроссовок Adidas: «За эту цену почему бы не попробовать? На дачу тоже нужно что-то».

Настало время проверить, что ей продали — фейк или оригинал со скидкой в 50%?

Как отличать оригинальный Adidas от подделки

Тема покупок оригинальных товаров на AliExpress достаточно интересна, поэтому буду иллюстрировать на том, что появилось дома волей случая.

Личный опыт лучше отзывов, верно? Придется почитать про женские — результат того стоит.

Интернет указывает на такие особенности оригинального Adidas:

на коробке указан серийный номер изделия, который совпадает с номером на внутренней части язычка;

указанный на язычке артикул должен гуглиться на официальном сайте;

на лейбле (оборотная часть язычка) должны быть указаны производитель, размер, серийный номер модели и цвет;

логотип на язычке выполнен тиснением;

отверстия для шнурков в большей части моделей без металлических колец;

задник не должен содержать несрезанный треугольник или кусочек кожи.

К сожалению, это неверно. Сейчас даже на аутентичные модели бирка на язычке приклеивается, тиснение отсутствует, а верхнее отверстие для шнурков почти всегда — с металлическим кольцом для быстрой шнуровки.

А вот другое качество оригинальных кроссовок Adidas, найденное на просторах интернета, больше похоже на правду:

Не допускаются торчащие нитки и кривые швы, подтеки клея или разводы от него. Подошва обычно прошита скрытым швом. Лейбл на язычке пришит ровными стежками очень тонкой ниткой.

1. Кеды кожаные на платформе SUPER WEDGE SHOES

Покупка первая. На AliExpress лот называется так:

Первый сюрприз: беглый поиск ADIDAS AW3968 ничего не дает. Примерно пятидесятая ссылка ведет на архив сайта Adidas.com. Здесь можно узнать, что под артикулом AW3968 прячется модель SUPER WEDGE SHOES. На данный момент не производится.

Вот мы и нашли причину скидки.

Тем не менее, в оффлайновых спортивных магазинах они все еще продаются за полную стоимость от 3 до 4,5 тыс. рублей. Можно считать скидкой, тем более что на официальном сайте ничего подобного сейчас нет.

Теперь смотрим фото и сравниваем с оригиналом:

Прошивка качественная, материалы на первый взгляд — тоже. Логотип выштампован на заменителе кожи и не теряет красок при попытке помыть кеды. Отверстия вырезаны аккуратно, их расположение соответствует оригинальному.

Все отлично.

2. Кеды летние спортивные CF QT VULC

Покупка вторая. На AliExpress лот называется так:

На этот раз не находит артикул на официальном сайте. Но поиск по фотографии указывает, что похожие кроссовки существуют в продаже и называются QT VULC 2.0. Уже по этим данным можно найти модель CF QT VULC в нескольких цветах, которая является предшественником текущей.

Артикулы не совпадают. К сожалению, сайт Adidas работает некорректно, и не дает рыться в архивных моделях. Поиск по дампу Google тоже результатов не дал.

Зато китайская версия JD.cn рассказала, что это оригинальная модель Adidas 2016 года. Отсюда и скидка — товар здорово залежался.

Если брать скидку от официальной цены AliExpress на данный момент — получается неплохо. Теперь смотрим фото и сравниваем с оригиналом:

Покупка очень похожа на фотографии оригинальной модели Adidas. Если верить сторонним сайтам, поскольку на официальном история не сохранилась — зато эту модель можно купить как на Amazon , так и на eBay , и даже на Ozon.ru. Везде дороже.

Пара сделана хорошо, поэтому легко проходит проверку по указанным выше критериям: штампованный логотип, качественное исполнение, и прочее, прочее, прочее.

Но придется верить — из-за ошибок разработчиков официального сайта.

Впечатления от этих кроссовок

К сожалению, погода никак не позволяет тестировать облегченные кеды. Зимние отлично себя ведут с марта, практически при ежедневной эксплуатации — плюс-минус пара теплых дней, которыми весна 2018 года не радовала.

Отмечу, носка агрессивная. Жена проходит около 4-6 часов ежедневно, в любую погоду — маленьким детям плевать на дождь и снег, пока они в теплой закрытой коляске.

Кроссовки сделаны из заменителя кожи, как и указано на официальном сайте. Он ведет себя неплохо, но уже сейчас видно, что долгой носки не видать. Непогода (все же, это теплые кроссовки) сделает свое дело, они потеряют цвет и фактуру поверхности через пару сезонов.

В остальном SUPER WEDGE SHOES (AW3968) оказались очень удачным приобретением: качественная колодка, дышащие материалы, качественное исполнение.

Ей понравилось, я критических недостатков тоже не заметил.

Все честно. AliExpress иногда можно доверять

Итак, мы выяснили, что на Ali продаются оригинальные Adidas из остатков выпуска прошлых лет. До распродажи теплые SUPER WEDGE SHOES (AW3968) можно было купить и за 2000, и за 1500 тысячи рублей. Так подсказывает Google.

Облегченные летние CF QT VULC новой модели стоят 2990, как и старые. Этот ценник является средним по рунету, но распродажи снижают его до полутора тысяч. Упоминаний о продажах за 900 рублей мне найти не удалось.

Обращаю внимание, что и у кроссовок из Китая, и у оригинальных Adidas логотип не тисненый, бирка приклеена. Эти параметры больше служить контрольными для проверки.

Есть ли смысл в подобной покупке? За эту цену в соседних магазинах купить нечего, даже со скидкой — у нас просто не бывает честных 50% скидок на приличные кроссовки популярных брендов.

Первый опыт покупки оказался успешным.

Вердикт: Алиэкспрессу‘у зачет: продают оригинальный Adidas. Если готов ради скидки купить кроссовки из 2016 года.