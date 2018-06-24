Обзор модульных домов: особенности строительства, плюсы и минусы

Фото: «ДубльДом-33»

В основе большинства способов быстрого малоэтажного строительства лежит щитовой или панельный принцип: на объект доставляют комплект крупноформатных деталей стен и перекрытий, собирают дом «вчерне», что занимает от 2 нед до 1,5 мес, далее приступают к отделке и монтажу инженерного оборудования.

Фото: «ДубльДом-33»

При объёмно-модульной технологии основные строительные операции, включая отделку, прокладку кабелей и труб, монтаж сантехники, осветительного и отопительного оборудования, осуществ­ляются на заводе. Некоторые компании, следуя западной традиции, оснащают свои дома даже встроенной мебелью и бытовой техникой.

Для каркаса используют сухую строганую доску, что обеспечивает отсутствие мостиков холода из-за неплотного прилегания утеплителя к стойкам. Фото: «Дом-Ковчег»

Готовые модули, в каждом из которых может быть от половины комнаты до трёх изолированных помещений, привозят на грузовых платформах и переносят краном на заранее подготовленный фундамент. Затем следует экспресс-монтаж, занимающий от двух до десяти дней, — и можно праздновать новоселье. А теперь подробнее расскажем об архитектурной специфике модульных зданий и опишем основные этапы их производства и сборки.

Окна и двери монтируют на заводе. Фото: «Дом-Ковчег»

Как возникли модульные дома

Индустриальное модульное домостроение достигло пика популярности в США в 60–70-х гг. прошлого века. Тогда по этой технологии в американских пригородах строи­лось до четверти жилых зданий (сегодня — не более 15%). Первоначально внедрялась концепция «растущего дома»: молодая семья приобретала один-два модуля с небольшой кухней-столовой, спальней, санузлом и бойлерной, а со временем могла докупить детские, гостиные, гостевые комнаты и т. д. Новые части пристыковывались к дому с помощью тамбуров и галерей. С распространением ипотечного кредитования от этой идеи стали отказываться, так как поэтапное строительство связано с увеличением затрат.

В Европе объёмно-модульное домостроение стало бурно развиваться в 1990-х гг., причём главным образом в секторе бюджетных блок-хаусов (таков, например, совместный проект шведской компании Skanska и корпорации IKEA — BoKlock). Производство модулей на Западе осуществляется по поточному принципу (российский завод — это, скорее, крытая стройплощадка), что позволяет намного увеличить объёмы выпуска и снизить себестоимость продукции.

Фото: Dörken

Какие модульные дома представлены на рынке

На российском рынке модульные дома представляют компании «Дом-Ковчег», «ДубльДом», «Опытно-конструкторский­ завод объёмных модулей № 1», «Строй­МонтажСервис-М» и др. Стоимость такого жилья сегодня составляет 31–38 тыс. руб. за 1 м2 (для сравнения: «каркасник» финского или канадского типа с бюджетной отделкой обойдётся в 26–30 тыс. руб. за 1 м2). Некоторые компании в течение зимы собирают несколько «выставочных» домов, которые могут быть установлены на вашем участке практически сразу после оформления договора купли-продажи, однако в большинстве случаев требуется предварительный заказ, который фирма выполняет за 4–8 нед.

При высоте надземной части винтовых свай более 0,5 м конструкцию требуется усилить раскосами из металлопроката (уголка, швеллера, тавра), иначе основание будет недостаточно жёстким и возможны вибрации пола при ходьбе. Фото: «ДубльДом-33»

Высокая скорость изготовления и сборки достигается за счёт стандартизации основных узлов, чёткого соблюдения последовательности операций и минимальной зависимости от погодного фактора. Однако приходится жертвовать архитектурными изысками и разнообразием планировочных решений. Как правило, компании предлагают не более десяти типовых проектов, в которые заказчик может внести лишь несущественные изменения, не касающиеся основных размеров, взаимного расположения комнат, а также применяемых материалов и конструкций. Допустимо, например, выбрать нестандартный цвет фасадной доски, а вот договориться об установке деревянных окон вместо пластиковых или увеличении террасы вряд ли удастся.

Модульный дом — идеальный инструмент «быстрой колонизации». Купив дачный участок, вы можете уменьшить основные строительные хлопоты и сразу заняться садом и огородом или просто начать курортную жизнь.

Дома имеют минималистичный дизайн, их общая площадь, как правило, не превышает 100 м2, а число этажей ограничено двумя (причём преобладают одноэтажные шале). Большинство построек — прямоугольные в плане, и лишь у компании «Дом-Ковчег» есть проект оригинального углового здания.

Размеры модулей ограничены соображениями логистики: перевозка грузов шириной более 2,5 м и длиной более 7 м требует разрешения. В связи с этим производителям приходится усложнять конструкцию дома, что сказывается на стоимости 1 м2.

Размеры комнат по меркам загородного жилья невелики (как правило, не более 16 м2), а средняя высота потолков составляет скромные 2,6–2,7 м. Зато все архитектурные и дизайнерские решения подчёркнуто современны: владельца порадуют как минимум одно панорамное окно, уютная терраса, жилые антресоли, модная отделка, например — под корабельную доску. Впрочем, не обходится и без явных просчётов. Скажем, в большинстве домов отсутствуют прихожие, и входная дверь ведёт непосредственно в гостиную, что нежелательно, если в доме планируется жить зимой.

В типовых домах устанавливают двери и окна с сочетанием распашных и глухих створок. Фото: «ДубльДом-33»

Фундамент модульного дома

В российском модульном строительстве доминируют дешёвые и при этом достаточно надёжные свайно-винтовые фундаменты со стальной или деревянной обвязкой (за рубежом предпочтение отдают оребрённым монолитным плитам). Свайная конструкция возводится за один-два дня и подходит для большинства грунтов (исключение составляют просадочные лёссы, крупно­обломочный и скальный грунт). Она позволяет экономить на земляных работах и устройстве цоколя — вместо него сооружают панельную забирку, а порой оставляют пространство под домом открытым и используют, например, для хранения дров.

Сегодня на рынке абсолютно преобладают стальные сваи, расчётный срок службы которых составляет около 50 лет, но, возможно, в перспективе их заменят столь же доступные, но более долговечные изделия из фибробетона. Цена свайно-винтового фундамента, как правило, включена в стоимость дома, а возводят и то и другое представители одной компании.

Свайный фундамент возводит изготовитель дома или субподрядчик согласно проекту. Стоимость этой конструкции включена в цену постройки. Фото: «ДубльДом-33» (3)

Установка модулей производится автокраном или манипулятором грузовика

Нужно учитывать, что столбы электропередач, провода, соседние здания и деревья могут помешать разгрузке

Детали и узлы

Конструктивно быстровозводимые дома относятся к платформенным «каркасникам». В процессе производства сначала собирают перекрытие первого этажа, основой которого служат балки сечением 50 × 200 мм. Затем устанавливают стойки из строганого бруса сечением 50 × 150 или 50 × 200 мм (в зависимости от требуемой толщины утеплителя), монтируют верхнюю обвязку и стропила. Пол, стены и крышу утепляют плитами из минеральной ваты, которые защищают снаружи гидроветрозащитной мембраной, а изнутри — пароизоляционной плёнкой.

Каркас обшивают с двух сторон фанерой или ОСП, что сообщает ограждению дополнительную жёсткость, после чего отделывают дом снаружи сайдингом, планкеном или имитацией бруса, а изнутри — гипсокартоном, вагонкой либо опять-таки имитацией бруса.

Крыша — односкатная или двускатная — выполняется с углом наклона не более 25°, потолок подшивают снизу к стропилам (чердачное перекрытие отсутствует). Иногда для улучшения инсоляции в кровлю встраивают мансардные окна, но каждое из них увеличивает стоимость дома на 40–60 тыс. руб. Кровельное покрытие всегда монтируют после сборки дома на объекте.

Некоторые фирмы кроме типовых производят дома по индивидуальным проектам — с иными планировкой и отделкой. Но сроки изготовления и цена 1 м2 при этом увеличиваются на 25–50%.

Некоторые фирмы вносят в этот типовой конструктив изменения, направленные на улучшение характеристик или снижение стоимости дома. Скажем, «Опытно-конструкторский завод объёмных модулей № 1» применяет комбинированный каркас из стали и дерева, обладающий увеличенной жёсткостью (это качество особенно важно для модулей двухэтажных домов), а вместо минеральной ваты использует целлюлозную. А, например, «ДубльДом» обшивает стены снаружи негорючим металлическим сайдингом — монтаж такой отделки приходится осуществлять на объекте после сплачивания модулей, иначе не избежать заметных и негерметичных стыков.

В изготовленных по индивидуальным проектам могут присутствовать более дорогие сдвижные конструкции. Фото: Dörken

Доставка и сборка

Российские фирмы-производители обычно не располагают собственным транспортом для доставки модулей и сотрудничают с логистическими компаниями, с которыми покупатель дома заключает отдельный договор. При этом заказчик должен гарантировать свободный проезд до участка и возможность манёвра крупнотоннажного грузовика. Перед погрузкой модули тщательно упаковывают.

Обычный порядок сборки таков: первый модуль точно позиционируют на фундаменте и крепят к обвязке, затем опускают следующий, подтягивают его к первому, крепят и т. д. Далее уплотняют стыки и переходят к монтажу кровли. Фото: «Дом-Ковчег»

Доставленные части дома устанавливают на фундамент, сплачивают с помощью лебёдки и крепят к обвязке. Затем уплотняют стыки. Эту операцию фирмы осуществляют по-разному. Иногда стыкуемые элементы заранее оснащают эластичными уплотнительными прокладками (из пенополиэтилена или иного материала), и монтажникам остаётся лишь стянуть детали крепежом. Другой способ предполагает наличие зазоров под уплотнение, которые заполняют минеральной ватой, а потом затягивают защитными плёнками и закрывают отделкой. Оба варианта потенциально надёжны, но во втором случае герметичность стыков в большей степени зависит от добросовестности сборщиков.

Пространство под домом закрывают щитовой или решётчатой забиркой. Фото: «Дом-Ковчег»

Впрочем, эти работы можно провести позже, а в первый год оставить сваи открытыми, чтобы проконтролировать равномерность их осадки в грунт.

После монтажа откосных панелей и отливов имеет смысл проконтролировать отсутствие зазоров и потёков герметика.

Фальцевая кровля считается одной из самых надёжных и герметичных, ведь она состоит из цельных «картин», длина которых равна длине ската. Монтируют их на несплошную обрешётку без применения сквозного крепежа — с помощью невидимых кляммеров.

Фальцевые замки

Наконец, монтируют недостающие элементы отделки и кровлю (фальцевую либо из профилированных листов), устанавливают печь с дымоходом (если она предусмотрена проектом) и подключают дом к магистральным коммуникациям.

В заключение отметим, что при самостоятельном строительстве ликвидация недоделок зачастую растягивается на годы. Модульный дом полностью готов к проживанию: в нём прибиты все плинтусы и карнизы, установлены отливы и подоконники, заделаны все швы и стыки. И в этом ещё одно преимущество описанной технологии.

Фото: «ДубльДом-33»

Обязательные требования к зимнему модульному дому

Утепление пола и крыши слоем минеральной ваты или аналогичного по свойствам материала толщиной не менее 200 мм.

Окна с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами.

Вентиляционный кровельный зазор, без которого утеплитель отсыреет и в доме станет намного холоднее.

Принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.

Преимущества

Недостатки

Предельно сжатые сроки строительства, составляющие максимум 2,5 мес (изготовление + монтаж).

Скромный выбор архитектурных решений, сравнительно небольшие габариты помещений.

Отсутствие строительного мусора на участке.

Необходимость монтажа приточно-вытяжной вентиляции (как и в любом каркасном доме).

Возможность демонтажа, транспортировки и сборки на новом месте.

Не слишком продолжительный расчётный срок службы — около 50 лет.

Наличие гарантии на основные конструкции и системы дома (обычно 12 мес на коммуникации и отделку и 5 лет на несущие и ограждающие конструкции).