Ещё
Светлана Устинова, Виктория Исаева, Паулина Андреева и Юлия Снигирь на дне рождения Анны Чиповской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Устинова, Виктория Исаева, Паулина Андреева и Юлия Снигирь на дне рождения Анны Чиповской 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В минувшие выходные у звезды телесериала «Оттепель» прошел день рождения. Свое 31-летие актриса отметила в формате шумной вечеринки в окружении любимых друзей. Посты о праздновании Анна выложила день назад — в комментариях она поблагодарила всех, кто разделил вместе с именинницей этот вечер.
Среди гостей на празднике отметились актрисы Светлана Устинова, Виктория Исаева, Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Светлана Ходченкова, которые являются не только коллегами по индустрии, но и подругами. Эти девушки, на сегодняшний день, олицетворяющие русское кино, веселились вместе с Чиповской и делали совместные фото. Интересно, что ни одна из них не опубликовала фото в своем микроблоге вместе со своей второй половиной.
Напомним, что как минимум у двух из актрис роман с не менее известными представителями русского шоу-бизнеса. Речь идет о Паулине Андреевой, помолвленной с режиссером Федором Бондарчуком, и Юлии Снигирь, в 2016 году родившей сына актеру Евгению Цыганову, который ради новых отношений ушел от жены и семерых детей.
@yuliasnigir завидный синхрон @chi_pa спасибо за праздник! Сднёмрождения! Фото @timofeykolesnikov
ПубликацияотSveta Ustinova (@svetaustinova) 19 Июн 2018 в 6:12 PDT  Партия вторая🙈 #вечеринкаразгоралась🔥🔥🔥 дорогие мои, так я счастлива была с вами в этот вечер, юхуууууу😊🙌♥ pics by flammable @timofeykolesnikov
Публикация отAnya Chipovskaya (@chi_pa) 18 Июн 2018 в 11:44 PDT
FashionTime: последние новости
Регина Тодоренко беременна? Регина Тодоренко беременна? Теперь можно купить красное платье как у Джулии Робертс из «Красотки»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как работает красная нить на запястье5
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым6
Названы «страшные» последствия отказа от курения40
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Звездные дочки, которые выглядят старше мам3
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение