Светлана Устинова, Виктория Исаева, Паулина Андреева и Юлия Снигирь на дне рождения Анны Чиповской

В минувшие выходные у звезды телесериала «Оттепель» прошел день рождения. Свое 31-летие актриса отметила в формате шумной вечеринки в окружении любимых друзей. Посты о праздновании Анна выложила день назад — в комментариях она поблагодарила всех, кто разделил вместе с именинницей этот вечер.

Юлия Снигирь и Среди гостей на празднике отметились актрисы Светлана Устинова , Виктория Исаева, Паулина Андреева Светлана Ходченкова , которые являются не только коллегами по индустрии, но и подругами. Эти девушки, на сегодняшний день, олицетворяющие русское кино, веселились вместе с Чиповской и делали совместные фото. Интересно, что ни одна из них не опубликовала фото в своем микроблоге вместе со своей второй половиной.

Напомним, что как минимум у двух из актрис роман с не менее известными представителями русского шоу-бизнеса. Речь идет о Паулине Андреевой, помолвленной с режиссером Федором Бондарчуком , и Юлии Снигирь, в 2016 году родившей сына актеру Евгению Цыганову , который ради новых отношений ушел от жены и семерых детей.

@yuliasnigir завидный синхрон @chi_pa спасибо за праздник! Сднёмрождения! Фото @timofeykolesnikov

ПубликацияотSveta Ustinova (@svetaustinova) 19 Июн 2018 в 6:12 PDT Партия вторая🙈 #вечеринкаразгоралась🔥🔥🔥 дорогие мои, так я счастлива была с вами в этот вечер, юхуууууу😊🙌♥ pics by flammable @timofeykolesnikov

Публикация отAnya Chipovskaya (@chi_pa) 18 Июн 2018 в 11:44 PDT