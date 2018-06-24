Был ли убийца Лермонтова на самом деле его другом

Лермонтов прожил 27 лет. Они вместили все: и страсти и пылкую добродетель. Были и свои «демоны», требующие жертв и дарующие надежду и вдохновение.

Бабушка

Бабушка поэта Елизавета Алексеевна Арсеньева (в девичестве Столыпина) направила на внука всю нерастраченную любовь, которую она питала к своей скоропостижно скончавшейся дочери. По ее словам, она не жалела на мальчика четырех тысяч в год «на обучение разным языкам». По настоянию категоричной и властной бабушки новорожденный получил в честь деда имя Михаил, а не Петр, как хотел его счастливый родитель. Она объявила Мишеля единственным наследником своего состояния в обмен на фактический отказ зятя от воспитания сына. Именно бабушка пыталась всякий раз смягчить участь внука после его очередной «шалости» — благодаря ее стараниям Лермонтов не попадает в 1837 году на каторгу за «Смерть поэта». Просить о помиловании внука она будет вплоть до смерти любимчика. Что мог чувствовать опекаемый от чрезмерной заботы? Усталость? Раздражение? Собственную несостоятельность? Вопросы, на которые сложно ответить однозначно — Лермонтов уважал бабушку и ценил сделанное ею, но смеем предположить, что именно эта женщина стала одним из главных «демонов», повлиявших на характер и судьбу Лермонтова. [С-BLOCK]

Никогда Лермонтов не демонстрировал по отношению к бабушке те же чувства, которые он испытывал к отцу, — человеку, которого до поступления в пансион он практически не видел и который, до поры до времени, принимал в его жизни слишком мало участия. Бабушка обещала, что отец и сын будут видеться, однако, ненависть к зятю, которого она винила в смерти дочери, оказалась сильнее — практически каждая попытка встретиться с отцом заканчивалась нулевым результатом. Отец запомнился Мише гордецом и независимым красавцем, но спустя годы перед поэтом предстанет практически опустившийся человек — больной и сломленный жизнью. Однако именно отец, как никто другой, поймет сына, увидит его талант и завещает «любезнейшему сыну» не пренебрегать способностями и страшиться «употребить оные на что-то вредное и бесполезное». На глазах юноши будут разворачиваться нелицеприятные сцены выяснения отношения между претендентами на его душу — бабушка и отец сойдутся в битве, захваченным трофеем в котором может стать Миша. О желании мальчика никто не спрашивал. Впрочем, что может решить ребенок, который любит и того, и другого? [С-BLOCK]

Екатерина

Роковая встреча с насмешливой красавицей Екатериной Сушковой не оставила, пожалуй, ничего, кроме едкого привкуса разочарования от безответной любви и пульсирующего желания отомстить. Мог ли невзрачный, чуть косолапый юноша с курносым носом быть интересен юной барышне? Он получал в ответ на свои страстные чувства лишь «булочки с начинкой из опилок». Его любовь не были всепоглощающей и трагической, однако она добавила горечи в его душу. Позже он отомстит, уничтожив «демона», решив на этот раз не сочинить роман, а «прожить его» по-настоящему. Он расстроит брак Екатерины и скомпрометирует молодую женщину, притворившись сначала влюбленным в нее, а затем заявив обратное. [С-BLOCK]

Император

Первый раз Лермонтов встречается с Николаем I будучи юнкером школы гвардейских подпрапорщиков. Правда, встречей этот эпизод назвать сложно — император приезжает с ревизией в учебное заведение и присутствует на обеде воспитанников. Позже Лермонтов окажется за одним столом с монархом — это будет обед в честь венчания одной из родственниц Николая I из рода Столыпиных. Но узнать о Лермонтове императору будет суждено только после «Смерти поэта» — стихотворения, рукопись которого попадет к царю с припиской «Воззвание к революции»». Николай прикажет немедленно начать расследование и отправит к поэту врача, дабы тот подтвердил вменяемость подозреваемого. Лермонтов абсолютно здоров. Его ссылают на Кавказ, в полк, который не участвует в боевых действиях. Это значит только одно — поэт лишен возможности проявить себя и получить в награду прощение, которое, впрочем, вряд ли было ему необходимо. Был ли император для Лермонтова собирательным образом тех самых «надменных потомков»? Действительно ли Николай недолюбливал поэта, как считает ряд исследователей? Как бы то ни было, но всеми цитируется одна фраза царя, произнесенная им на известие о гибели Лермонтова: «Собаке — собачья смерть». [С-BLOCK]

Белинский

Когда Лермонтов впервые познакомился с Белинским неизвестно. Фактом остается лишь то, что первая встреча оставила неблагоприятные впечатления у литературного критика. Лермонтов не поддержал серьезный разговор, на который был настроен новый знакомый, отпускал остроты по поводу самых значительных тем. В ту встречу Белинский, как сам признался позднее, «не раскусил» поэта. Однако после такого неприятного знакомства Белинский решается посетить Лермонтова, когда тот сидит на гауптвахте за дуэль с Барантом. Посетитель видит перед собой совсем другого человека, которым невозможно не восторгаться. С разговора об английской прозе и поэзии они переходят к обсуждению русской литературы и всей русской жизни. Белинский увидит настоящего Лермонтова, в словах которого много «истины, глубины и простоты», и станет одним из немногих людей, для которых Лермонтов захотел (или не побоялся?) явить себя настоящего: доброжелательного, внимательного, уважительного. [С-BLOCK]

Мартынов

О лермонтовской дуэли написана не одна монография. Убийцей поэта стал его старый товарищ по юнкерской школе Николай Мартынов . Версий причин дуэли достаточное количество. Большинство склоняется к мнению, что истинная причина скрывается в обиде Мартынова на очередные «остроты» Лермонтова, пущенные в адрес то ли самого Мартынова, то ли в адрес одной из его сестер. Другая часть исследователей говорит о том, что это была не дуэль, а заказное убийство, в результате которого необходимо было ликвидировать «неудобного человека». Третьи и вовсе заявляют, что дуэль была шуткой, и ее участники должны были стреляться понарошку. Правда, как тогда объяснить факт, что отменный стрелок Мартынов «промахнулся» и угодил точно в цель? Без ответа остается и еще один вопрос: был ли Мартынов истинным другом Лермонтова? Сохранились документы, в которых юнкер Мартынов несет наказание за то, что отлучился с поста, чтобы навестить Лермонтова, находящегося в лазарете после падения с лошади. Но почему Лермонтов с какой-то необъяснимой одержимостью снова и снова оскорблял Мартынова? Возможно, предчувствуя гибель, он вынуждал друга совершить предначертанное судьбой? [С-BLOCK]

Кавказ

Десятилетним мальчиком Лермонтов впервые приезжает на Кавказ вместе с заботливой бабушкой, трепетно пекущейся о здоровье внука. Мишель влюбляется в сверстницу, и с этого момента кавказские горы становятся для поэта священными. В его сердце проснется новое и удивительное чувство, которое он сохранит на всю жизнь. Демоническое очарование Кавказа навсегда меняет Лермонтова. Он готов всю жизнь созерцать красоту природы, без сожалений променяв ее на «очарование» высшего общества. Кавказ позднее обновит давние задумки поэта — он напишет «Демона», историю одиночества в толпе. Возможно, историю о самом себе…