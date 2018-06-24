Можно ли читать «Отче наш» некрещёному

Молитва в христианстве — это встреча и разговор человека с Богом. К сожалению, мы молимся, как правило, когда имеем в чём-то острую нужду — в болезни, в бедствиях, в сложных жизненных ситуациях, требующих от нас правильного решения.

Потому очень часто, молитва воспринимается людьми исключительно как просьба о чём-то у Бога. Однако христианство говорит, что молитва — это естественное состояние души, определенный настрой ума, внутреннее предстояние перед Богом и диалог с Ним. Святитель Иоанн (Максимович) писал: «Бог не ждет, чтобы мы являли Ему свои потребности, так как он их Сам знает. Но, то для нас самих потребно, чтобы мы чаще вспоминали Бога…».

Митрополит Антоний Сурожский говорил, что дабы встреча человека и Бога в молитве состоялась — оба должны быть в этот момент максимально самими собой. Звучит странно — особенно в отношении Бога, однако в этом есть глубокая правда. Ведь часто бывает, что, молясь, мы искажаем невольно и свой собственный образ и образ Того, кому молимся, пытаясь подогнать под некие благочестивые представления. Подлинная же молитва предполагает высокую степень искренности и подлинности, что довольно непросто.

Главная молитва христианства и единственная, заповеданная Христом — молитва «Отче наш», возможно, как никакая другая способна помочь человеку почувствовать и пережить эту встречу с Богом. Ведь в отличие от других молитв, написанных гораздо позднее и часто в соответствии с громоздкими канонами византийской гимнографии, в этой с первых же слов просто и ясно выражен главнейший принцип отношений между Богом и человеком в Новом завете — богосыновство, высочайшая степень близости души и Бога.

Осознание абсолютной любви Бога, личная открытость и доверие этой любви со стороны человека, ощущение своего несовершенства перед этой любовью крайне важны для понимания сути христианской молитвы.

Если некрещенный человек имеет потребность в молитве — это говорит о желании встречи с Богом, и никто не может запретить человеку эту встречу. И в этом смысле именно молитва «Отче наш» — универсальна и важна, так как Бог — Отец всех людей, Его любовь не делит на своих и чужих, «чистых и нечистых». Если же сам человек готов признать Бога своим Отцом, пусть даже пока не приняв крещения — это уже шаг навстречу к Нему и «рождению свыше».