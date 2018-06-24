Не фокусироваться на негативе: это сложно, но стоит того

Подпитывая негативные мысли

Иногда переживание посещает нас лишь на секунду, но подчас мы грустим очень долго. В крайних случаях такие ситуации превращаются в полнометражный фильм ужасов: мы не скупимся на спецэффекты, а потом разгребаем катастрофические последствия.

И дело не в том, что беспокоиться — это плохо. Если знать, как с этим управляться, оно может быть даже на руку. Разумные переживания за свое будущее не позволят забыть о потенциальной угрозе и заставят держать наготове план на случай опасности. Беспокойство подвигнет к конкретным действиям, которые значительно улучшат жизненные обстоятельства; оно станет добрым другом и ценным союзником. Но когда волнение охватывает все ваши мысли и не приводит ни к каким положительным действиям, оно разрушает, и эту отрицательную силу подпитывать нельзя.

Раньше я беспокоился по каждому поводу, что заметно влияло на качество жизни. Я в совершенстве овладел искусством приукрашивать свое волнение, подпитывать негативные мысли и проецировать их на события, которые могли не произойти вовсе. Тогда я решил, что нужно своевременно обнаруживать мыслительные паттерны и разрывать их, пока не поздно. Это должно было стать ключом к переменам. Я действительно научился ловить момент, когда переживания перерастают в настоящую драму, начинают занимать слишком много места в голове и настроение резко ухудшается. Старался реагировать по ситуации, обычно просто и мягко говоря себе: «Не поддавайся». Я перестал подпитывать свои тревоги.

Переживание — не единственное проявление негативных мыслей. Злость — еще одна эмоция, которую многие так и норовят подкормить. Когда мы сердимся, часто кажется, что у нас есть на это право, мы оправдываем свои эмоции. «То, что со мной приключилось, абсолютно несправедливо, — говорим мы себе (а также любому человеку, готовому нас выслушать). — Дело не во мне. Это вопрос справедливого обращения». Но дело как раз в вас, и это хорошо видно в реальной жизни: мы редко волнуемся из-за несправедливости в отношении другого человека, но сильно беспокоимся, когда дело касается нас.

Конечно, бывает, что судьба действительно несправедлива: например, босс не предлагает повышения, которого вы заслуживаете, вам делает замечание шапочный знакомый или родственник отпускает издевательский комментарий в ваш адрес.

В такой ситуации негодование и злость вполне понятны, и вот вы уже мысленно произносите речь, как какой-нибудь адвокат перед судом присяжных. Подобно ему, вы делаете упор на каждый факт и обстоятельство, которые подкрепляют вашу мысль, абсолютно игнорируя те, что ее размывают. Чем дольше вы думаете о справедливости, тем более однозначной представляется эта ситуация и тем менее восприимчивы вы к чужим объяснениям. Чем активнее разгорается этот костер, тем больше дров вы в него подкидываете. И как бы странно это ни звучало, весь мыслительный процесс приносит эмоциональное удовлетворение.

Зацикливаться на своем гневе, даже если он праведный, не стоит. Негодование накрывает с головой, и вы вот-вот наговорите или сделаете то, о чем впоследствии пожалеете.

К счастью, есть альтернатива. Как только почувствуете, что сердитесь на собеседника, постарайтесь волевым решением простить его и выбросить из головы негатив.

Это не всегда так просто, как может показаться. Гордыня, эгоизм, неуверенность или повышенная эмоциональность могут только усилить боль, и будет сложнее простить обидчика. Спасение в такой ситуации — любопытство. Вместо того чтобы считать себя жертвой несправедливого обращения, лучше попробуйте поискать объяснение случившемуся. Спросите себя: «Что вынудило этого человека так себя вести? Какие мысли, убеждения или эмоции убедили его, что поступок был правильным?» Может, ваша начальница, которая дала повышение другому сотруднику, просто не учла, сколько всего вы сделали для компании за прошлый год, а знакомый, который обидел вас неуместным комментарием, просто волновался из-за чего-то, о чем вы не знаете.

На поступки окружающих часто влияют те же обстоятельства, что и на нас. Все дело в том, что мы смотрим на это по-разному. чем лучше понимаем причины поступков людей (а они делают то, что считают правильным, исходя из своего образа мыслей, каким бы странным он ни казался нам). Тем проще перестать принимать их замечания и выпады на свой счет и просто отпустить ситуацию.

Нужно не подпитывать, а морить голодом пламя вашей злобы. Масла в огонь подливают мысли. Чем скорее вы разрушите чары, под воздействием которых оказались, тем лучше будет вам (и тем, кто рядом).

То же касается и других негативных ощущений, которые мы волей-неволей подкармливаем: нетерпения, неуверенности, лицемерия, желания судить и обвинять всех вокруг. Если подобные умонастроения случаются все чаще, тут же разрывайте этот нездоровый шаблон. Уходите от конфликта, равно как и от тех мыслей, которыми сами себя оправдываете; начните заниматься спортом или чаще бывайте с теми, кто обычно в приподнятом настроении.

Выбирайте настроения, которые будете подпитывать

Посмотрите на «нижние этажи» вашего лифта настроения. Какие из них наиболее знакомы? На каких вы обычно задерживаетесь? В каких случаях подпитываете эмоции, которые подкрепляют эти настроения?

Ответьте на следующие вопросы.

Есть ли в вашей жизни вещи или люди, вызывающие неприязнь или фрустрацию? Если есть, то часто ли вы зацикливаетесь на этом, смакуете детали и подливаете масло в огонь своего раздражения?

Часто ли чувствуете раздражение? Если да, то подпитываете ли это состояние, жалуясь семье и друзьям?

Свойственно ли вам беспокоиться из-за пустяков? Если да, имеете ли склонность драматизировать, преувеличивать негатив и игнорировать конкретные практические шаги, призванные уменьшить опасность и минимизировать эффект?

Есть ли у вас привычка быть всегда настороже и готовность защищаться? Если так, подпитываете ли эти эмоции постоянными напоминаниями себе о своей слабости, былых неудачах и допущенных ошибках, совершенно забывая о сильных сторонах, победах и достижениях?

Есть ли люди, которых вы постоянно в чем-то вините, и вещи, на которые часто жалуетесь? Если да, обращаете ли внимание на проблемы других? Замечали ли за собой, что ведете учет всего плохого, что они сделали (совершенно упуская из виду аналогичные спорные вещи, которые сделали вы)?

А теперь посмотрите на «верхние этажи». На каких из них хотелось бы задерживаться дольше и чаще? Что вы можете предпринять, чтобы подпитать эмоции, которые откроют для вас эти двери?

Вот несколько примеров.

Хотите ли вы стать более креативным и мыслить по-новому? Если да, постарайтесь дать себе обещание впустить в жизнь больше непривычного и оригинального, будь то в работе или в личной сфере. Запаситесь терпением, хорошенько обдумайте все, помечтайте, поиграйте с новыми идеями. Если покажется, что у некоторых есть потенциал, поделитесь ими с окружающими.

Хотели бы вы воспринимать происходящее с большей надеждой и оптимизмом? если да, выделяйте время в течение дня, чтобы подумать о будущем в положительном ключе. представляйте, чего хотели бы достичь, будь то что-то значительное (найти отличную новую работу) или нечто совсем скромное (разобрать шкаф). А затем начните делать конкретные шаги, чтобы исполнить задуманное.

Вы бы хотели больше ценить то, что имеете? Если да, найдите время подумать о хороших вещах в вашей жизни, а также о людях, благодаря которым они возможны. Выразите им благодарность — напрямую (сказав что-то приятное супругу, коллеге или другу) или символически (помолившись за близких; можете даже мысленно поблагодарить предков за то, насколько они обогатили вашу жизнь).

Вы бы хотели быть более терпеливым? Если да, просто практикуйте эти качества, когда возможно. Заняли длинную очередь в банк? Используйте это время для мини-медитации. Раздражают ошибки, которые коллега допускает по невнимательности? Покажите ему, как выполнять это задание.

Хотите стать более гибким и легче адаптироваться к обстоятельствам? Подпитывайте эти эмоции, выполняя одну новую вещь каждый день или делая иначе привычные вещи. Это может быть что-то очень простое, например поиск нового маршрута от дома до работы, и что-то по-настоящему значимое и амбициозное, например помощь в организации нового сервиса в вашем городе.

Совсем не обязательно быть пассивным пассажиром лифта настроения, которого везут куда-то, а он не в состоянии ничего контролировать. Примите осознанное решение, где хотите проводить время — на верхних этажах или на нижних, — и начните подпитывать эмоции, благодаря которым окажетесь в желаемом месте.

Помните о том, что победят те эмоции, которые подпитываете вы.

Материалы по теме:

Ваше окружение должно толкать вас вперед. Пять вопросов покажут, что этого не происходит

Интеллект-карты: способ структурировать идеи, который вы обязательно должны попробовать