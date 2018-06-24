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Астролог Рязанцев: прощайте людям ошибки
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Астролог Рязанцев: прощайте людям ошибки 

Sputnik Таджикистан 25 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев посоветовал терпеливо преодолевать возникшие препятствия и быть готовым к задержкам с выполнением работы. Рязанцев\: Львы доставят всем проблемы, а Близнецы будут расточительны
"Нужно постараться простить ошибки, допущенные близкими людьми. В таком случае они станут союзниками, а не врагами, когда похожая ситуация сложится с вами. Заранее учтите все возможные проволочки, и вы без спешки доведете работу до ума, успеете на вечеринки и свидания", — отметил эксперт.
Полный прогноз слушайте в аудиоподкасте.
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