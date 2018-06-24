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Перуанские свадьбы и местные выборы на фоне игры в футбол
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Перуанские свадьбы и местные выборы на фоне игры в футбол 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:
Сказать, что Екатеринбург наслаждается в эти дни футболом, было бы не совсем правильно. Город получает удовольствие от того, что он наконец-то сделал большой шаг от нестоличности к международному статусу, к тому, чтобы сюда приехали люди со всего мира и увидели, что он, когда-то чуть ли не насквозь засекреченный Свердловск, прекрасен и любит гостей.
Каждый день толпы молодежи ищут общения с экзотическими болельщиками и находят это общение в барах и просто на улице Вайнера, где один из баров стал, кажется, маленьким центром Вселенной.
Футбол явно отодвинул на десятый план городские проблемы, выборы в городскую думу и предстоящее к царским дням нашествие паломников, и даже халтурно сделанный во многих местах ремонт никому не мешает быть счастливыми.
Несмотря на требование депутата Госдумы от КПРФ Плетневой об отказе для россиянок от близких с иностранными болельщиками, нам, судя по всему, нужно ждать резкого увеличения количества браков землячек с египтянами, перуанцами и сенегальцами. Понятно, что гораздо более желанными женихами являются французы и японцы, но их, похоже, существенно меньше.
Однако, чемпионат непосредственно для Екатеринбурга скоро завершится и центральной станет тема пенсий. Вернее, пенсионной реформы, которую власть предложило под шумок футбольных баталий и запрет на протестные мероприятия в дни ЧМ. Накал в Екатеринбурге будет большим. 65 лет для мужчин в области, где они в среднем доживают до 63 и 9 месяцев, — без громкого обсуждения это не останется. Как и трогательное повышение пенсионной рамки для прекрасных дам сразу на 8 лет. Выскажется народ, придется высказаться и недавно необычайно галантному с японской принцессой губернатору Евгению Куйвашеву.
Ситуация обязательно изменит расклады перед выборами в гордуму. Что сделает эти выборы несколько интереснее, чем, возможно, ожидалось…
Использовано фото с сайта share.america.gov
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