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Спасение щенка на Войновке и бессовестная агрессия тюменцев
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Спасение щенка на Войновке и бессовестная агрессия тюменцев 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Эта заметка пишется под проливной дождь — почти как под музыку, однако должное вдохновение по неведомой причине не приходит. К чёрту — без него обойдусь. Страсти после вчерашнего массового выпускного вальса на набережной Туры поутихли, по крайней мере, в моей душе, так что можно выдохнуть и сконцентрироваться на других вещах. К примеру, на жизни и смерти.
Всю неделю, которая закончится через несколько часов, я — невольно — посвятила статьям и новостным заметкам о спасённом щенке, которого в конечном счете спасти не удалось. Просто однажды утром «ВКонтакте» пришло сообщение от координатора травмированных животных фонда «Потеряшки» Татьяны Воробьёвой. «Нужна ваша помощь», — написала Татьяна, рассказав об ужасающих подробностях ситуации, в которую попало крошечное создание. А ещё Татьяна пожаловалась на спасателей, якобы отказавшихся вызволять из западни маленького друга.
Коротко: щенок застрял между рельсами около железнодорожной станции Войновка (ориентировочно, это произошло 17 июня, хотя позже эта информация будет опровергнута ветеринарами), а когда вытаскивал лапки, содрал кожу (и мясо) вплоть до локтевого сустава. Животное попытались спасти неравнодушные горожане, но от страха и дикой боли оно забилось в трубу, и вытащить его оттуда не представлялось возможным без вмешательства профессионалов.
В пресс-службе ТОСЭР пообещали выяснить, поступал ли вообще вызов от волонтёров, хотя, конечно, все знали (в том числе и спасатели), что поступал. Позже Татьяна рассказывала, как на том конце провода ей сообщили, что животными в принципе не занимаются, хотя бы потому, что именно в этот момент будет тонуть человек, и все силы потребуется бросить на спасение человека. Помню, как мы возмущались и нервно посмеивались, когда услышали эту отговорку. «Неужели в ТОСЭР работает три специалиста?! — возмущенно спрашивали мы. — Да и как такое возможно, чтобы сегодня одновременно помощь потребовалась щенку и человеку, которому вдруг вздумалось тонуть?»
Вселенная будто услышала наши сомнения и решила доказать, что в этом мире может произойти ВСЁ. Поэтому в разгар операции по спасению четвероного малыша один из местных жителей решил спрыгнуть с моста по улице Профсоюзная в Туру, так что спасатели оперативно уехали на более приоритетный вызов. А я не верила своим глазам и удивлялась парадоксальности происходящего.
Щенка вызволили, и Татьяна позже рассказывала, что ничего бы не получилось без вмешательства спасателей. Однако утром стало известно, что животное пришлось усыпить, так как оно получило тяжелейшие травмы, практически не совместимые с жизнью. Не хочу вдаваться в подробности — фотографии говорят сами за себя. Но не могу обойти стороной реакцию — бестолковую, бесчеловечную и однобокую — некоторых жителей Тюмени. Она отвратительна, честное слово, и вот почему.
Решение усыпить щенка было принято Татьяной Воробьёвой, с которой мы знакомы лично, по ряду нескольких объективных причин. Вы должны понимать, что протезирование (а оно в данном случае было бы неизбежно) — дорогое удовольствие, и подобными финансовыми средствами, я думаю, фонд «Потеряшки» не располагает. Плюс ко всему, к щенку нужно было бы приставить куратора — человека, который бы тратил всё свое время на лечение животного (находился бы с ним в реабилитационном центре в Новосибирске, подтирал бы за ним после очередного похода в туалет, ведь животное с ампутированными лапками в любом случае не могло бы делать это самостоятельно и ходило бы под себя). И ещё много, много прочих нюансов.
Из-за этого волевого решения — усыпить — некоторые сердобольные горожане начали присылать угрозы в адрес Татьяны (до семидесяти в сутки!). Кто-то осмеливался негативить и обвинять Татьяну в жестокости прилюдно. И вот, читая комментарии «диванных экспертов», я ловила себя на мысли, что ни один из них не предложил своей помощи, не сказал, что вышлет деньги или возьмёт щенка на своё попечительство. Никто почему-то не хотел брать ответственность на себя, но когда кто-то другой нашёл в себе силы и смелость это сделать — заголосил во всё горло.
Мне было стыдно за слова этих людей, за их беспочвенные и абсурдные обвинения, трусость и тупое демонстрирование своей некомпетентности. Они писали все эти гадости в адрес Татьяны, а стыдно было мне. Взрослые люди, не научившиеся рассуждать. Воистину, государство постепенно добивается своего, превращая разумных людей в бесполезных и не умеющих думать овощеподобных созданий.
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