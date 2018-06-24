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Стефания Маликова рассказала о первом заработке
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Стефания Маликова рассказала о первом заработке 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Стефания Маликова, дочь популярного певца Дмитрия Маликова, откровенно рассказала, как заработала первые деньги, поработав моделью.
В 12-летнем возрасте Стефания вместе со звездным отцом, Эдитой и Стасом Пьехой снялась для обложки каталога косметики Avon. Эта съемка стала первой серьезной работой такого плана в жизни Стеши.
Девушка признается, в то время на заработанные средства она мечтала купить двух черепашек, и эта мечта делала ее абсолютно счастливой. Через месяц, когда семья отправилась в Нью-Йорк, во время прогулки по Times Square девушка зашла в магазин Chanel.
Там маленькая модница буквально влюбилась в миниатюрную красную сумочку. " Она мне настолько понравилась, что я забыла о этих черепашках и чуть не сломала витрину", — вспомнила Стефания. В результате девушка решила купить сумочку, а черепашек ей подарили родители за хорошую учебу.
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