Стефания Маликова рассказала о первом заработке

В 12-летнем возрасте Стефания вместе со звездным отцом, Эдитой и Стасом Пьехой снялась для обложки каталога косметики Avon. Эта съемка стала первой серьезной работой такого плана в жизни Стеши.

Девушка признается, в то время на заработанные средства она мечтала купить двух черепашек, и эта мечта делала ее абсолютно счастливой. Через месяц, когда семья отправилась в Нью-Йорк, во время прогулки по Times Square девушка зашла в магазин Chanel

Там маленькая модница буквально влюбилась в миниатюрную красную сумочку. " Она мне настолько понравилась, что я забыла о этих черепашках и чуть не сломала витрину", — вспомнила Стефания. В результате девушка решила купить сумочку, а черепашек ей подарили родители за хорошую учебу.