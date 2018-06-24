Обустройство погреба на загородном участке

Погреб на даче — незаменимая вещь для хранения собранного урожая и заготовок, которые рачительные хозяйки подготавливают в преддверии долгой зимней поры. Холодильник не может служить полноценной заменой подполу. Помещение, обустроенное под хранилище, во-первых, обычно делается значительно более просторным и вместительным, нежели холодильная камера, во-вторых, в нем поддерживаются естественные температурные условия — в пределах от +2 до + 4 градусов, создающие благоприятный микроклимат для солений и иных консервированных продуктов.

Справиться с постройкой погреба можно своими руками, не тратя деньги на сторонних специалистов. Вам придется всесторонне подойти к изучению вопроса: начиная от того, как правильно вырыть котлован, и переходя постепенно к финальному этапу — установки двери. Для того чтобы вырытый вами котлован сохранял свои основные качественные характеристики, а именно — был плотным и сухим, производить работы нужно обязательно летом, в теплую и не дождливую погоду.

Строительство «природного холодильника» следует начинать с выбора места его расположения. Как правило, существуют три основных варианта для его размещения:

— под домом;

— под гаражом;

— во дворе.

Рассмотрим вариант сооружения погреба во дворе:

1 этап: проектирование погреба

Обычно подпол имеет прямоугольную форму, невысокий потолок, на входе — люк или дверь и бетонные или кирпичные ступени. Для расчета ширины помещения используют параметры выбранных материалов для перекрытий потолка.

Размеры погреба могут быть произвольными, но, как правило, они укладываются в определенные параметры, обеспечивающие стабильную температуру внутри него в любое время года:

— длина погреба — не более 4 м;

— высота помещения — до 2 м;

— ширина котлована — не более 4 м. В данный расчет входит толщина кладки стен и наружного слоя гидроизоляции;

— при наличии плотного и твердого грунта еще на стадии рытья котлована можно оставить небольшой участок (около 1 м шириной), где слои земли будут удаляться под уклоном, с целью сформировать будущие ступени;

— для облицовки стен, как правило, берут кирпич или бетонный раствор.

2 этап: сооружение котлована

Вам понадобится:

— рулетка;

— уровень строительный;

— лопата;

— рубероид;

— щебень;

— бетонный раствор;

— мастика битумная;

— трамбовка.

На заранее выбранном участке удаляют слой дерна, после чего производят его разметку с помощью колышков. По нанесенной линии разметки формируют котлован, не забывая создавать ступени, выбирая грунт под уклоном, либо делая все стенки ровными — в случае, если монтировать лестницу предполагается отдельно. После выкапывания ямы стенки и пол выравнивают.

3 этап: Подготовка основания

Для подготовки основания берут щебень, насыпают его ровным слоем и тщательно утрамбовывают. После этого готовят и заливают бетонный раствор, толщина которого должна составить не менее 65 мм. Пропорции нужно соблюсти следующие: 1 часть цемента (М400), 3 части песка, 4 части щебня.

4 этап: создание гидроизоляции пола

Без надежной гидроизоляции погреба не обойтись никак. После окончательного застывания бетонного раствора сначала проводят разметку для стен погреба, а затем на его основание укладывают рубероид в два слоя, каждый из которых промазывается мастикой. Материал стелется внахлест; края его выводят за линию разметки примерно на 100 мм.

5 этап: кладка кирпичных стен

Строительство погреба имеет отличительную особенность: нет необходимости в тщательном выведении ровных стен. Наиболее важным моментом является выбор материала: следует использовать только красный обожженный кирпич.

Первый ряд является самым ответственным, поэтому его кладут обязательно по разметке — и на песчано-цементный раствор. Между стенами котлована и кладкой оставляют буферную зону размером около 500 мм.

Второй ряд кладут в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора убирают сразу. Обязательным условием является проверка вертикальности стен при помощи строительного уровня. Рекомендуется проводить проверку после укладки каждых трех рядов кирпичей.

За один раз выкладывают максимум 4-5 рядов, на упрочнение которых требуется порядка 8-10 часов.

Во время кладки 3-го или 4-го ряда кирпичей предусматривают наличие отверстия для вентиляционной трубы. Стандартно оставляют квадратную нишу 250х250 мм. Второе такое отверстие необходимо соорудить в противоположной стене на высоте 1600-1700 мм.

Если у вас есть желание сэкономить время и средства на сооружении специальных стеллажей, то в процессе возведения стен нужно вмуровать в них металлические профили или уголки. Таким образом, вы создадите крепления для будущих полок. Металлические элементы выводятся за наружную стену на 100-140 мм. Со стороны внутренней они должны совпадать по ширине с полками. Расстояние между уголками можно оставить около 750 мм, как по горизонтали, так и по вертикали.

Для создания наружной гидроизоляции, после того, как стены полностью возведены, выводят вентиляционные трубы наверх. С наружной стороны стены сначала покрывают битумом, после чего фиксируют на них рубероид с напуском примерно в 80-100 мм. Его стыки тоже необходимо промазать битумом и крепко прижать. После этого буферную зону, которая была создана между кладкой и стенками ямы, заполняют глиной. Каждый ее слой (450-500 мм) следует тщательно утрамбовывать, пока до верха строения не останется около 400 мм.

5 этап: бетонирование

Для упрочения постройки по всему периметру котлована в его стены вводят арматурные пруты, снаружи оставляя всего лишь 120-130 мм. Вплотную к ним располагают деревянные щитки по размеру стен. Их обивают полиэтиленом, укрепляют полученную опалубку деревянным брусом, после чего заливают бетонный раствор. Для застывания требуется около 24-х часов, после чего опалубка снимается, а стенам дается еще время для окончательного «созревания».

6 этап: монтаж перекрытий

Самый простой вариант — использовать для перекрытий железобетонные плиты. В этом случае, траншею по всему периметру подпола заполняют щебнем, производят армирование решеткой из металлических прутьев, затем заливают бетоном. Раствор застывает, после этого производят укладку плит, полностью перекрывая ими котлован и фундамент вокруг погреба. Места стыковки плит обрабатывают густым раствором.

7 этап: монтаж лестницы и проведение внутренних работ

В случае, когда вы оставляли основу из грунта, сверху, на грунтовое основание выкладывают кирпич. Класть его следует на ребро — по вертикали, и плашмя — на проступи. Боковые стенки, разумеется, тоже должны быть облицованы кирпичом. Все стыки и зазоры затираются раствором.

Пол и потолок покрывают цементно-песчаным штукатурным раствором, после чего наносят слой извести. Если кладка стен вам изначально «удалась», и они получились ровные, можно обойтись без штукатурных работ, и нанести известь в два слоя.

Рубероид, уложенный на основании, покрывают цементной стяжкой — 30-40 мм толщиной. При желании сверху можно уложить линолеум или смонтировать деревянный пол.

Последними крепят деревянные полки и стеллажи, обработанные предварительно антисептической пропиткой. Ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные отверстия — иначе в обустроенном вами погребе нарушится воздухообмен, и помещение перестанет отвечать необходимым требованиям.

8 этап: изготовление и монтаж двери

Дверь погреба удобнее всего выполнить из досок 30 мм толщиной, а затем утеплить ее изнутри. Перекрытия сверху также следует утеплить любым доступным способом — будь то нанесение слоя опилок, грунта или глины.