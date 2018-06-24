Маленький йорк всю ночь согревал девочку, которая потерялась в

Вот уже несколько дней западные СМИ обсуждают историю, которая произошла в городе Кулин штата Миссури в США.

Трехлетняя девочка Рэми Эллиот вышла из дома на прогулку и… не вернулась. Вместе с ней пропал и ее маленький пес — йоркширский терьер по кличке Толстяк Хит. Мама малышки забила тревогу сразу же. Она искала ребенка по всем близлежащим окрестностям, звала ее и просила помощи у прохожих. Но все было безрезультатно. А когда в городе начало темнеть, семья Эллиот обратилась в полицию, которые подключили к поиску волонтеров.

Девочку нашли спустя 12 часов после того, как она пропала из виду. Малышка тиха спала на кукурузном поле, находящемся в нескольких милях от дома, и не слышала, как взрослые звали ее весь день. К счастью, с Рэми все было в порядке. И это благодаря ее другу Толстяку Хиту! Собака не отходила от хозяйки ни на секунду и согревала ее своим теплом.

Также питомец не дал девочке испугаться, играя с ней, когда она хотела плакать. В общем, если бы Рэми не взяла с собой на прогулку йорка, неизвестно, что бы могло с ней произойти вдали от дома и семьи…

Сейчас мама малышки не спускает с нее глаз и благодарит Толстяка Хита за заботу.

Кстати!

Некоторое время назад интернет-пользователи умилялись фотографиями кота, который не переставал обнимать новорожденного малыша. Смотрите снимки здесь.

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