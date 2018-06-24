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Татьяна Котова назвала Мексику вторым домом
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Татьяна Котова назвала Мексику вторым домом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Татьяна Котова опубликовала фото с мексиканским футбольным болельщиком и отметила, что Мексика — одна из ее любимых стран, второй дом.
Именно поэтому певица приняла участие в радио эфире, в рамках которого обсудила любимую страну. Говоря о ЧМ-2018, девушка подчеркнула, что российская сборная остается ее фаворитом, но другие страны ей также близки.
Певица отметила, что Мексика — ее второй дом, потому что в стране ей нравится все. Прежде всего, Котову «подкупает» близость к Карибскому морю и теплый климат. Девушка любит отдыхать на красивых пляжах, ей очень нравится национальная музыка и танцы, а также испанский и мексиканский языки.
Котова отмечает, что страна постоянно находится в состоянии безудержного веселья, поэтому здесь можно наслаждаться жизнью, пить текилу и забыть обо всех неприятностях. Множество парков, развлекательных центров и аттракционов позволят найти занятие по душе как взрослым, так и детям.
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