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«Бабушка Маня»: Мадонна показала себя в платочке
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«Бабушка Маня»: Мадонна показала себя в платочке 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Вряд ли знаменитая американская певица Мадонна может чем-либо удивить общественность, но она не перестает пытаться это сделать. На днях «нестареющая» поп-звезда примерила новый образ — очаровательной… бабушки. По крайней мере, ее внешний вид напоминал женщин в возрасте, ведь она повязала на голову платок, как это часто делают старушки.
Годы идут, а Мадонна вовсе не намерена уступать дорогу молодым и покидать сцену. Она продолжает эксцентрично себя вести, давать яркие концерты по всему миру и раздеваться перед камерами. 59-летнюю красавицу часто просят вести себя скромнее, в соответствии с ее возрастом и статусом многодетной мамы. А некоторые и вовсе советуют отправиться на пенсию. По всей вероятности, издевки порядком надоели исполнительнице и она показала новые фото, на которых изобразила себя… в красочном платочке: «Мне кажется, я заслужила это».
Самокритичность звезды нашла отклик среди ее подписчиков, которые принялись рассматривать артистку. Многие отметили, что Мадонна, несмотря на пластику, постарела и ее кожа потеряла упругость. На ней отчетливо видны морщины, которые уже не может замаскировать даже профессиональный макияж. Примечательно, что знаменитость не побрезговала украшениями — она надела много цепочек на шею. Образ дополнило полупрозрачное кружевное белье. В сети обсуждают поступок певицы, некоторые считают, что селебрити таким образом отреагировала на упреки в свой адрес: «Ой, а ей идет! Эдакая бабушка Маня». «Очень красиво, ее ничем не испортить».
«Это она так отвечает на критику в свой адрес, как я ее понимаю, она просто не чувствует себя старой, несмотря на данные в паспорте». «Класс, бабулька удалась на славу, сразу видно, что уже почти 60 лет». «Красавица в любом виде. Кто их наших выглядит так хорошо в почтенном возрасте? Молодец!» И хотя злопыхатели все чаще хотят «записать» Мадонну в пенсионерки, она явно не намерена прерывать музыкальную карьеру и всемирные выступления. Более того, женщина даже заявила о намерении выйти замуж в третий раз.
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