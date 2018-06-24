Учитесь слышать друг друга

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В этом году мы с мужем Владимиром Григорьевичем отметили светлый и дорогой сердцу праздник — 50-летний золотой юбилей семейной жизни.

День нашей свадьбы — 3 февраля 1968 года, а в свадебное путешествие мы отправились в Ленинград. Изучали достопримечательности, среди которых наше воображение потрясло уникальное сооружение — Александрийский столп. Известно, что колонна стоит ничем не закрепленная, удерживаемая только силой своей тяжести. Если взглянуть вверх, захватывает дух — столп колышется. Фото, сделанное рядом с Александрийским столпом, мы бережно храним вот уже 50 лет как маяк семейного корабля. В нашей жизни были и тревоги, и радости, нередко приходилось принимать непростые решения. Но, может быть, потому, что мы поняли главное: что бы ни происходило, все проблемы надо обсуждать и проговаривать, а трудности преодолевать вместе, — мы справились со всеми испытаниями. Правильно сказано, что для гармонии в семье супруги должны смотреть не только друг на друга, но и в одном направлении. И конечно, надо учиться слушать и слышать друг друга.

Конфуций сказал, что «человек молод, пока он учится». Мы с благодарностью вспоминаем наших учителей, которых так щедро посылала нам судьба. Низкий поклон им всем! Мы с Владимиром Григорьевичем всю жизнь учились. Поженились, когда были студентами медицинского вуза. Окончив его, учиться продолжали. Вот и сегодня, будучи оба профессорами, докторами наук, преподаем в вузах, но по-прежнему учимся: у наших студентов (с ними мы работаем более 40 лет), детей, внуков.

Трогательно прозвучали слова нашей восьмилетней внучки на семейном торжестве: «Я хочу стать врачом, чтобы все были здоровыми и встречали дни золотой свадьбы, как мои дедушка и бабушка».

Почетные награды и звания, которые хранятся в нашем семейном «архиве», связаны с медициной, педагогической деятельностью. Мы — дети войны. В наших воспоминаниях о тех трудных годах много общего. Защищая подступы к Москве, погибли наши родственники.

Мы оба очень любим город, в котором живем, и хотим видеть его красивым и уютным. В столице есть прекрасная традиция — поздравлять от имени правительства Москвы юбиляров с золотой свадьбой. Грамота, подписанная мэром Москвы Сергеем Собяниным , очень порадовала нас теплым отношением к людям старшего поколения.

Хочется сказать большое спасибо за внимание, которое оказали нам в этот день, социальной службе СВАО, обществу ветеранов района Лианозово и, конечно же, нашим детям, внукам, родственникам, коллегам и друзьям.

А «Вечернюю Москву» мы благодарим за рубрику «Не семья, а золото!», которая рассказывает о москвичах, сумевших сохранить преданность семье на протяжении десятилетий.

Светлана Федоровна и Владимир Григорьевич Гуляевы