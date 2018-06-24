Как можно определить, что у тебя шизофрения

Люди, страдающие шизофренией, крайне редко способны адекватно оценить свое состояние. Но есть, напротив, те, кто не уверен — есть у них психическое заболевание или нет. На этот случай психиатрами разработаны специальные тесты. Итак, проверьте себя на наличие следующих симптомов.

Бред и галлюцинации

Если вы видите то, чего не видят другие, или слышите то, чего другие не слышат, это первый признак того, что с психикой не все в порядке. Еще более тревожный симптом — когда «голоса в голове» приказывают вам что-то делать, иногда совершать абсурдные или опасные для окружающих поступки. Порой человеку кажется, что он слышит мысли других людей, даже если их нет поблизости. Он также может быть убежден, что окружающие могут читать его мысли и даже стирать его память, вкладывая в голову свои собственные идеи.

Вы часто разговариваете сами с собой, с животными и с неодушевленными предметами

Каждому из нас случалось порой это делать. Но если вам кажется, что вы ведете полноценный диалог с кем-то или с чем-то, кто или что отвечать вам не может по определению, признак тревожный.

Мания преследования

Шизофреникам часто кажется, что их кто-то преследует — это могут быть соседи, коллеги по работе, иногда совсем незнакомые люди или даже мифические сотрудники спецслужб и инопланетные пришельцы. Как вариант, это могут быть бесы, демоны, таинственные «люди в черном»… Некоторые жалуются, что их чем-то облучают прямо в их собственной квартире. Если у вас появились такие мысли и при этом вы не являетесь какой-нибудь знаменитостью и ваш род деятельности не может представлять интереса для «органов», то, скорее всего, вы больны.

У вас пропало желание общаться с окружающими

У шизофреников это может происходить по той причине, что они видят врагов и заговорщиков, желающих им зла, даже в родных и близких. В результате больной отдаляется от других людей, сводит контакты к минимуму. Бывает, у него даже нет желания выходить из дому.

У вас часто бывают приступы агрессии

Даже какая-нибудь мелочь способна вывести вас из себя. Если вас то и дело раздражают люди и обстоятельства, это не обязательно указывает на шизофрению. Но если есть и другие признаки, то это может являться еще одним симптомом.

У вас появляются навязчивые мысли и фобии

Например, вы постоянно думаете о чем-то, что на самом деле совсем не является важным. Или испытываете беспричинный страх по надуманным поводам. Правда, это может являться признаком и других невротических расстройств.

Вы убеждены в своей избранности

Многие шизофреники уверены, что являются особенными людьми, что их избрали некие высшие силы или инопланетяне для того, чтобы они выполнили важную для человечества миссию. Если у вас возникают мысли о вашей избранности, о том, что вы являетесь посланцем Бога, Сатаны или пришельцев, то в вашем психическом нездоровье практически нет причин сомневаться.

Вас перестало интересовать то, что интересовало раньше

Например, вы утратили интерес к любимой работе, к хобби, которым занимались много лет. Напротив, у шизофреников нередко появляются новые увлечения. Многие из них начинают внезапно интересоваться мистикой, религией, наукой, философией, причем буквально на этом зацикливаются. Правда, смена интересов может произойти и у вполне нормального человека, но если это случилось слишком быстро, то есть повод насторожиться.

У вас поменялись вкусы

То, что приносило вам радость, больше не приносит. Шизофренику перестают нравиться те блюда, которые нравились раньше, он начинает по-другому одеваться, порой странно для окружающих, у него могут меняться предпочтения в литературе, живописи, музыке…

Совершение бесцельных действий

Шизофреник может часами сидеть или лежать, уставившись в одну точку, или слоняться без всякой цели, или совершать бессмысленные действия, например, что-то крутить на пальце, клацать телевизионным пультом… Если вы поймали себя на том, что такое длится слишком долго, это тревожный симптом.

Вы не разделяете эмоции с другими людьми

Например, вы не можете понять, над чем все смеются. И вам не грустно в таких ситуациях, когда становится грустно другим. Зато вы можете смеяться или плакать без видимой причины.

Другие люди не понимают, что вы им говорите

Это может означать, что либо вы бормочете что-то бессвязное, либо содержание ваших речей непонятно окружающим, поскольку это поток бреда. Если такие ситуации возникают часто, то похоже на шизофрению.

Ваш почерк изменился или стал менее разборчивым

Конечно, это может быть вызвано и другими причинами. Но если есть и прочие симптомы, скорее всего, это один из них.

У вас периодически возникают сильные головные боли

Для шизофрении мигрени довольно характерное явление. Однако головная боль может быть и симптомом других заболеваний, например, опухоли мозга. На шизофрению это может указывать лишь в совокупности с другими симптомами.

У вас возникли проблемы с памятью

Скажем, вы помните то, что было давно, но совсем забываете о недавних событиях, даже очень важных, не узнаете знакомых… Если вы еще не находитесь в преклонном возрасте, когда склероз естественен, это может быть признаком психического расстройства.

Вы забываете о необходимых действиях

Например, вы не можете вспомнить, когда в последний раз ели, умывались, переодевались, убирали квартиру. Шизофреники часто становятся осунувшимися, неряшливыми, неопрятными, так как больше не считают такие вещи, как еда, мытье, стирка или уборка, необходимостью.

Вам сложно концентрироваться

Один из типичных симптомов. Человек начинает думать о чем-то — и тут же переключается на что-то другое. Ему сложно сосредоточиться на какой-то одной проблеме, даже если она важна. Обрывки мыслей, спутанность сознания — если вы у себя это заметили, пора к психиатру!