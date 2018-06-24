Ошибки в использовании презерватива, которые могут быть опасны

В мире, где доступ к информации открыт буквально каждому, многие взрослые люди не умеют пользоваться презервативами. Эксперты стараются изменить такую печальную картину, и распространяют правила использования этой необычайно важной вещи.

Смазка

Если девушка не страдает от нехватки смазки, дополнительная может не понадобиться, к тому же, презерватив тоже достаточно увлажнен. Однако без достаточного количества увлажнения могут пострадать стенки влагалища. Оральный и анальный секс

Даже если пара не практикует классические проникновение, во время орального и анального секса можно заразиться ЗППП. Презерватив помогает значительно сократить риск заражения. Время

Презерватив следует надевать в подходящее время, когда половой член партнера будет достаточно эрегирован. Если же сделать это слишком рано, это может помешать возбуждению, а если пара надевает презерватив поздно, предварительно практиковав проникновение — риск заражения ЗППП и вероятность беременности значительно увеличивается. Воздух

На кончике презерватива следует оставить место для спермы, предварительно выжав воздух подушечками пальцев. Чтобы воздух снова не проник туда, следует сразу надеть презерватив на эрегированный член, раскатав его по всей длине. Целостность

Презерватив может порваться во время процесса совокупления, поэтому нужно периодически проверять его целостность. Также его можно повредить при открытии, поэтому эксперты не советуют раскрывать упаковку ножницами и другими острыми предметами. Размер

Слишком маленький размер будет виден сразу, а вот слишком большой может вызвать серьезные проблемы. Риск того, что он сползет во время секса очень велик, что увеличивает шансы заражения неприятными болезнями. Также презерватив может попросту остаться в недрах партнерши и его придется доставать руками или обращаться к медикам. Срок годности

Даже у презерватива есть срок годности, который составляет 3-5 лет, в зависимости от производителя. После окончания этого срока он теряет эластичность и влагу в упаковке.]]>