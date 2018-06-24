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На Дальнем Востоке сняли реалити-шоу о жизни барсуков
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На Дальнем Востоке сняли реалити-шоу о жизни барсуков 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В дальневосточном национальном парке «Земля леопарда» удалось снять на видео три месяца из жизни барсуков в их естественной среде обитания у норы в барсучьем городке, сообщает пресс-служба заповедника.
Новый видеоролик «Земли леопарда» смонтирован из кадров одной видеоловушки — с момента ее установки 8 февраля до момента снятия 30 мая.
Она была зафиксирована на дереве для съемки дальневосточного леопарда, который иногда охотился за барсуками.
Через несколько дней у барсучьего городка появился редкий хищник. Леопард внимательно изучил нору, но не дождался ее владельцев.
Впервые хозяева городка показались перед камерой только 2 марта. На первом фрагменте пара барсуков после зимовки лениво копошатся в листве. На следующей серии кадров они чистят друг другу мех, далее следуют любовные игры. По мнению специалистов, в норе «влюбленную» пару могли ждать маленькие барсучата.
К началу апреля барсуки появляются перед объективом только поодиночке. Уже полинявшие звери разных расцветок выбираются из логова, щедро помечая землю в округе.
Именно эти метки периодически приводят к барсучьему городку разных гостей. Так, после визита леопарда перед видеоловушкой по очереди показываются ворона, бурундук, белка и большая гималайская медведица.
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