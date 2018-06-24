Футбольные фанаты засмотрелись «мячики» Виктории Бони

Экс-участница «Дома-2», а ныне модель и светская львица Виктория Боня прилетела в Москву на Мундиаль. Звезда посетила несколько футбольных матчей, болея то за одну, то за другую европейскую команду. Ее можно понять — девушка уже давно живет в центре континента, в Монте-Карло.

А вот внешний вид Бони удивил ее подписчиков. В «Инстаграме» Виктории появились снимки со стадиона, где она позирует в нижнем белье. Мол, жарко, вот и разделась. Обтягивающий лиф подчеркивает грудь модели. Фолловеры обратили внимание, что эта часть тела явно увеличилась за последнее время. «Мячики» барышни вызвали массу комментариев.