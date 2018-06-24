Ещё
Футбольные фанаты засмотрелись «мячики» Виктории Бони
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольные фанаты засмотрелись «мячики» Виктории Бони 

WomanHit.ru 46 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Экс-участница «Дома-2», а ныне модель и светская львица Виктория Боня прилетела в Москву на Мундиаль. Звезда посетила несколько футбольных матчей, болея то за одну, то за другую европейскую команду. Ее можно понять — девушка уже давно живет в центре континента, в Монте-Карло.
А вот внешний вид Бони удивил ее подписчиков. В «Инстаграме» Виктории появились снимки со стадиона, где она позирует в нижнем белье. Мол, жарко, вот и разделась. Обтягивающий лиф подчеркивает грудь модели. Фолловеры обратили внимание, что эта часть тела явно увеличилась за последнее время. «Мячики» барышни вызвали массу комментариев.
WomanHit.ru: последние новости
Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев — поклонники нашли разлучника Тарасов устроил беременной жене экстремальные «покатушки» Кудрявцева продемонстрировала подписчикам изменившуюся фигуру
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте откровенно о боли и насилии28
Названы «страшные» последствия отказа от курения41
Как работает красная нить на запястье17
Боня оголилась на футбольном матче14
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение