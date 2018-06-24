«Попа всегда была, хоть и не орех»

Справка: Ирина Шибкова, 25 лет. Родилась в Новосибирске, по образованию — бухгалтер. Есть молодой человек, пара готовится к свадьбе, детей нет. Ведёт свой бизнес и параллельно занимается развитием аккаунта в Instagram.

— Вы прописываете программы питания. У вас есть образование диетолога?

— Я начала разбираться в диетологии, окончила курсы «Рациональное питание». Много читала, изучала, сама пришла к неплохой форме, не отказывая себе в любимых продуктах. Я поменяла пищевые привычки, и всё наладилось. Девочки видят мой результат, мотивируются и хотят изменений своего тела. Я составляю индивидуальные программы по питанию и по тренировкам, они работают. Я не останавливаюсь на тех знаниях, которые у меня есть сейчас. Даже проходя повторно курсы диетологии, я подчеркнула для себя несколько фактов, о которых не знала раньше.

— Давно занимаетесь спортом? Есть какие-нибудь спортивные достижения?

— В школе я часто участвовала в соревнованиях и показывала неплохие результаты среди своих сверстников (лыжи, плавание). С 2011 года начала ходить на групповые занятия, в 2014-м перешла в тренажёрный зал. В 2016-м участвовала в проекте «Школа Культлаб 3», не дошла до конца, так как испортила здоровье изнуряющими диетами.

— Вы учите людей правильно худеть и любить спорт?

— Да, периодически я провожу марафоны. Сейчас у меня их два. «Бегини» — нацелен на то, чтобы привить любовь к бегу, повысить активность, — продолжительность 4 недели. Второй — «Похудини». Он нацелен на похудение с подробным составлением рациона на каждый день, длится 28 дней, с тренировками, представленными в видео. В обоих марафонах есть чат в WhatsApp, где я отвечаю на все вопросы, мы общаемся, мотивируем и поддерживаем друг друга.

— Какой максимальный вес был у вас, какой сейчас?

— Самый большой вес у меня был около 60 кг. При моем росте 168 см я была крупной, но не толстой, и то недолго. Обычная, ни худая, ни толстая. Попа всегда была, хоть и не орех. Я очень самокритична, и считаю это большим плюсом. Я всегда старалась держать себя в форме, хоть в какой-то. Сейчас, понимая всё и вся, намного проще добиваться желаемого. Сейчас мой вес 52–53 кг.

— Мужчины часто пишут вам с целью познакомиться? Знакомились с кем-нибудь?

— Пишут, иногда могу ответить. Приятно же, когда пишут комплименты (если без пошлостей, таких сразу в игнор), отвечаю: «Спасибо большое, но у меня есть муж».

— Вы с кем-нибудь встречаетесь?

— У меня есть молодой человек, у нас скоро свадьба. Мы вместе уже больше 3 лет. Он сделал мне предложение 14 февраля в этом году, и оно было очень внезапным, рано утром, когда я собиралась ехать на тренировку. Я расплакалась, это было по-настоящему круто. Ну а дети, само собой, будут создаваться, когда мы будем под одной фамилией.

— Как вы познакомились?

— Чисто случайно. После тяжёлого разрыва с прошлым парнем я искала у него в друзьях ребят, которые ездят на спортивных машинах или мотоциклах, зная, что бывший ездит на ночные гонки, хотела туда «внезапно» прийти красивой. Нашла через друзей друзей моего Серёжу (будущий муж). У него на аватарке была фотография, где он стоит рядом со спортивным автомобилем. Я написала ему, знает ли он про ночные гонки, когда они будут и где. Он ответил, что про это не в курсе, но позвал приехать смотреть дрифт. Мы добавились в друзья, не помним уже, кто кого добавил. И через 4 месяца он мне пишет: «Привет! Смотрю, ты у меня в друзьях есть, но я тебя не знаю». Вот с тех пор мы и вместе.

— Как вы поддерживаете своё тело в форме?

— Хожу в зал через день, около 4 раз в неделю. Силовые, функциональные, кардио немного. Всё это в совокупности даёт желаемый результат.

— Какие упражнения посоветуете делать девушкам дома, если нет возможности ходить в зал? Что самое эффективное?

— Я часто делаю видео с эффективными упражнениями и выставляю в свой профиль. Испытываю огромную радость от прочтения сообщений в директе с благодарными отзывами от девочек, которые стали заниматься по моим видео, и уже есть результат.

— Соблюдаете какие-нибудь диеты? Позволяете себе «вредности», алкоголь?

— Я стараюсь не переедать, ем 5–6 раз в день, чистое питание. Раз в неделю — читмил. Сейчас я на поддержании, поэтому позволяю себе что-нибудь. Редко, но могу выпить белое сухое вино, бокал-два, съесть сырную тарелку. Бургеры не очень люблю и ем их крайне редко. Чаще всего в читмил ем суши.

— Можете посоветовать примерный рацион на день, чтобы поддерживать себя в форме?

— У меня рацион на глаз. Примерный: завтрак — творог + орехи, на перекус тост с сыром, в обед — классика, филе с гречкой, перекус — яблоко или груша, на ужин отварные креветки + овощи гриль. А вообще, нужно смотреть индивидуально по росту и весу.

— Как вы относитесь к пластике?

— Положительно, если она действительно нужна. В моем случае увеличение груди повысило мою самооценку и дало возможность носить любую одежду.

— Что чаще всего спрашивают подписчики?

— Чаще всего спрашивают про питание и тренировки. Недавно был вопрос в комментариях: «Какой у вас вес, Марина?». Похихикали.

— Хейтеры сильно мучают вас?

— Особо нет. Бывает, всплывают какие-то личности с гневными комментариями или сообщениями в директ, думаю, это когда фото выходит в топ и его могут левые люди просматривать. У меня вообще безумно крутая аудитория — все разносторонние, интересные. Мне нравится с ними болтать.

— Как научиться не срываться и сделать ЗОЖ образом жизни? У вас бывают срывы?

— Срывы бывают лишь тогда, когда сильно долго ущемляешь себя в еде, когда еда однообразная или совсем невкусная. Мне помогают орехи и сухофрукты, морковка — когда сильно хочется есть, грызи морковку. Не нужно относиться к ЗОЖ или ПП как к концу света. Нужно постепенно менять свои пищевые привычки, понять, что от майонеза, булок, тортов нет никакой пользы для здоровья и фигуры. Постепенно убирать из рациона вредные продукты, заменяя полезными.

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