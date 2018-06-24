Россия остается без мужчин: они умирают слишком рано

Идешь по жизни — повсюду молодые в основном бабенки. В ресторанах, в очереди к врачу (их тут особенно много), в театре или в качалке. На базаре, естественно. На работе и в доме. Мужиков как-то меньше. Их практически совсем не видно.

Говорят, что мужик от жизни такой безмятежной уже несколько лет как хоронится по диванам с пивной бутылкой в руке и сублимированной картошкой в корыте. Вперился в свой «яблочный» телефон и счастлив без меры. Это и есть лучший клиент похоронного бюро и пенсионного фонда.

Теперь уже и не скрывает никто, что до 65 лет у нас в России не доживает 43 процента мужчин.

Грустная эта арифметика может быть украшена и иными формулами да алгоритмами. Например, такими, что смертность трудоспособного мужского населения у нас занимает первое место в Европе. Я понимаю, что Европа сейчас у официальной пропаганды не в чести, однако смертность работяг от этого не изменяется. Много лет — гребаная константа.

А если учесть, что, по опубликованным в нынешнем мае данным, столь же, видимо, враждебной нам Организации Объединенных Наций , численность населения России будет постоянно снижаться и к далекому 2050 году сократится на 11 миллионов человек, а если прибавить к этому, что, к примеру, весь Дальний Восток России уже усох до ничтожных 6 миллионов особей, в то время как только одна соседняя провинция Хэйлунцзян насчитывает их 38 миллионов, то отчетливо вдруг понимаешь, что радостные новости в телевизоре и даже, прости господи, мундиаль — это от глубокой безнадеги. От желания отвлечь людей от крамольных мыслей и поступков. Лучше всего, чтоб не думали вовсе.

«Поэтому управление мудрого человека делает их сердца пустыми, а желудки полными. Оно ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать». Это «Книга пути и достоинства» великолепного Лао Дзы. Пятый век до нашей эры. А звучит как сейчас.

Однако вернемся к мужчинам.

Врачи и политики утверждают, что в преждевременной кончине граждане сами, мол, виноваты. Ведут необузданный образ жизни, подчастую сопровождаемый пьянкой, табачищем да наркотой. Обленились донельзя. Плюнули на себя и растерли.

В этой сентенции, безусловно, есть доля правды. Но только доля, поскольку отсутствие работы, жалкие зарплаты и пенсии, примитивизм жизненных установок и даже глубже, собственно, отсутствие цели в жизни — всё это во многом формируется политикой государства, его нравственными установками, если такие, конечно, имеются. Однако мне кажется, что государству это глубоко безразлично. Или страшно подумать: может, ему выгодно иметь таких подданных? В самом деле, зачем думать об образе жизни маргиналов, если он им нравится? Да вдобавок существенно экономит государеву казну.

Возможно, сторонникам Томаса Мальтуса или теории сodex аlimentarius сентенция эта и придется по душе, только христианское мое существо отчего-то противится подобному мироощущению и подобной социальной политике.

Но вот, положим, я вовсе не выпиваю, давно не курю, хожу пешком по восемь километров ежедневно, плаваю в бассейне, читаю Джойса и даже изучаю китайский язык. Словом, вроде не маргинал. Но разве спасет это меня от преждевременного конца? Вовсе нет! Ежедневно я дышу загаженным московским воздухом, время от времени захожу в московские магазины и ухожу оттуда с кульком гречки и бутылкой оливкового масла с острова Крит, поскольку иной суррогат и отраву, по справедливому замечанию бывшего кандидата в Президенты России и знатного колхозника П. Грудинина, потреблять опасно для жизни. Время от времени я хожу к врачам и совершенно точно знаю, что медицина как одно из достижений человечества превратилась в нашей стране даже не в бизнес, а в вульгарное разбойное вымогательство. Как говорила мне доверительно одна из руководительниц государственного медицинского учреждения: «Если мой врач приносит в месяц меньше ста тысяч, я его увольняю на фиг». Слава богу, есть в этой сфере человеческого бытия много друзей. Вот к ним и хожу. Иначе давно бы коньки отбросил.

От них я, кстати, и узнал много нового о себе самом и своем мужеском роде.

Узнал, в частности, что род этот попросту вырождается. Специалисты по всему миру уже много лет изучают мужское семя и приходят к горькому выводу: с каждым годом оно становится все ущербнее. В России 16% мужчин, состоящих в зарегистрированном браке, бесплодны. А Всемирная организация здравоохранения предупреждает: если этот показатель достигает 15%, проблема переходит из разряда сугубо медицинских в разряд социально-демографических. Вместе с тем, по данным нашего Минздрава , в стране всего около шестисот тысяч бесплодных мужчин. А по данным того же ВОЗ, от трех до четырех миллионов. Откуда такое разночтение? Да от того, оказывается, что в России по мужскому здоровью даже объективной статистики не существует. Даже в «Номенклатуре должностей медицинских работников» такая специальность, как андролог, и вовсе отсутствует. Не учитываются и никак не отслеживаются ребята и мужики с аденомой простаты по той лишь простой причине, что стесняются сходить к урологу. Но даже те, кто ходит, дают прирост официальной статистики в полтора раза. А неофициальной (это если проверять всех мужиков после пятидесяти, были и такие в нашей провинции эксперименты), и вовсе в 10 раз!

От аденомы до рака предстательной железы, как известно, шаг небольшой. И поражает он, как известно, исключительно нашего брата в определённом возрасте. «Будем лечить или пусть живет?» — шутят по этому поводу онкологи, прекрасно понимая, что здоровыми из этой идеально организованной государством бизнес-структуры мало кто выберется. И хотя уровень смертности от этого нашего мужского заболевания остается на прежних уровнях, само лечение оборачивается тяжелейшими физическими и душевными расстройствами.

Мужики как один, вообще-то, народ трусливый. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. В отличие от бабенок тянут до последнего, наивно полагаясь на свои физические и волевые преимущества, которые позволят преодолеть им любые преграды. Это их и косит в нашей стране со скоростью хорошей японской газонокосилки.

Если суммировать наши собственные страхи, маргинальность, паршивые еду, питье и воздух, медицину, заточенную на сверхприбыль и кровно заинтересованную, чтобы мы с вами как можно больше и дольше болели, если прибавить к этому щедрую государственную заботу и любовь, результатом которой становится вырождение мужского пола в России, то в сумме получается весьма странная социальная конфигурация. Получается, что из всех 68 миллионов мужчин в нашем государстве государству этому потребны и интересны только 11 с половиной миллионов мальчиков в возрасте до 14 лет. Они не пьют водку. Мало курят. Их совершенно точно не беспокоит простата, и они вполне еще годятся к воспроизводству себе подобных. Они почти не читают, зато дружно тыкают пальцами в экран телефона. Они в большинстве своем малограмотны и послушны. В перспективе из них получатся отличные солдаты, менты и таможенники. Но самое главное — они управляемы идеально! Вспомните все эти многотысячные концерты, митинги, сборища и шоу, которые устраивает власть все чаще, не жалеет на них никакого бабла. Посмотрите на этих молодых людей в одинаковых одеждах, с одинаковыми значками, с одинаковым выражением глаз. Это и есть будущее России.

Но молодость думает лишь о настоящем. Люди постарше — еще о прошлом и будущем. В этом наше главное различие. И когда я вижу холеных, здоровых, подтянутых членов кабинета министров, когда мой дружок-депутат Госдумы ходит в качалку чаще, чем на пленарные заседания, когда другой мой товарищ из Совфеда регулярно проходит лечение в Германии, которую потом, в Москве, по долгу службы несет по кочкам, когда я узнаю и слышу об этом, я радуюсь. Я счастлив, что наша власть думает о себе с такой тщательностью и щепетильностью. Значит, это будет очень долгая и здоровая власть. Власть-долгожитель. Всех переживет!

Только с кем останется?

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