Чем закончился эксперимент по лишению сна заключенных ГУЛАГа

Уже много лет на англоязычном сайте ужастиков собирает большое количество просмотров и комментариев ужасная история об эксперименте со сном, который проводился накануне войны в СССР. Интерес подогревает уже само вступление: читателю обещают секретную и сверхъестественную информацию.

Целью эксперимента, который проводился в 1940-х, было выведение породы людей, не нуждающихся в сне и способных трудиться днём и ночью. Политическим заключённым ГУЛАГа, у которых были очень длительные сроки, предложили сделку: за участие в эксперименте они выйдут на свободу. Требовалось прожить один месяц без сна.

Как проходил эксперимент по лишению сна В эксперименте участвовало пятеро заключённых. Поначалу они были только рады возможности лежать и читать в комфортной обстановке. Их камера была герметична, туда постоянно закачивался газ-стимулятор, который не позволял заснуть. С помощью приборов обеспечивалось постоянное слежение за концентрацией газа, поскольку в высоких дозах он был очень токсичен. Слежение за испытуемыми обеспечивалось при помощи камер и двусторонних зеркал. У каждого из заключённых имелся микрофон, при помощи которого они имели возможность общаться с наблюдателями. В первые дни все эти системы слежения не мешали подопытным людям и даже не привлекали их внимания.

На пятый день у испытуемых появились признаки раздражения и стресса. Они хаотично бродили по камере, что-то бормотали и периодически начинали тихо жаловаться на сокамерников в микрофоны.

На девятый день блуждания по камере превратились во всеобщие метания и истерику. [С-BLOCK]

На 14-й день заключённые начали сходить с ума. Они то завывали, то рыдали. Один из них решил избавиться от системы наблюдения и тщательно замазал своими фекалиями все зеркала. С тех пор наблюдатели могли только слышать заключённых, но никто не решался войти к ним. Затем внезапно наступила тишина. Уровень потребления кислорода был высок, будто испытуемые занимались физкультурой.

Исследователи обратились к заключённым через динамики, что сейчас войдут проверить микрофоны и приказывая лечь на пол, пообещав что один будет освобождён. Ответом прозвучало: «Мы больше не нуждаемся в свободе».

Заинтригованные наблюдатели вывели из камеры газ и открыли двери. Их взорам предстала ужасная картина. Пятидневные запасы еды были нетронуты. Трое окровавленных подопытных умоляли снова закрыть двери и пустить газ. У них были разорваны животы, и судя по всему, последние пять дней они питались собой. Тело четвёртого было разорвано на части, а пятый сидел в уголке, копошился в своём разорванном животе и время от времени что-то оттуда поедал. Наблюдатели пытались связать их и отвести в больницу, но столкнулись с яростным сопротивлением. Заключённые бились так, что ломали себе кости и рвали мышцы, совершенно не чувствуя боли, один повредил селезёнку и умер почти сразу. Оставшиеся трое нанесли тяжкие увечья охранникам. Одному из них перегрызли горло, другой погиб, потому что ему откусили тестикулы и прокусили артерию на ноге. Остальные пятеро солдат спустя некоторое время покончили с собой.

Трое уцелевших испытуемых были доставлены в больницу, причём они почти сумели разорвать связывающие их ремни. Из них один умер сразу, как только закрыл глаза. В заключении о вскрытии отмечалось, что в его крови содержание кислорода было в 3 раза выше нормы. У него было сломано 9 костей, почти все — в результате мышечного напряжения во время драки. Его оперировали 6 часов, возвращая на место выпавшие органы и восстанавливая разорванные мышцы. От анестезии он отказался и никак не реагировал на манипуляции врачей. [С-BLOCK]

Испытуемые изо всех сил старались не заснуть. В больнице умер ещё один: как только он заснул, его сердце перестало биться. В живых осталось двое заключённых. По поводу дальнейших действий мнения испытателей разделились, победило решение вновь поместить их в камеру вместе с тремя наблюдателями, но один из них выхватил пистолет и застрелил командира и одного из испытуемых.

Он направил дуло на оставшегося, всё еще связанного, в то время как остальные члены комиссии выбежали из комнаты. «Я не пойду туда с этими существами! Только не с тобой!», кричал учёный. «Да что ты такое? Я должен узнать это!»

"— Неужели ты так быстро забыл? Мы — это вы. Мы — безумие, что таится внутри вас, которое стремится освободиться в любой момент во всей своей животной глубине. Мы — то, от чего вы прячетесь каждую ночь. Это нас вы пытаетесь усыпить и парализовать, скрываясь в убежищах, куда мы не можем проникнуть". Исследователь, немного поколебавшись, выстрелил в сердце оставшемуся испытуемому, его последними словами были: «Так… близко… к свободе…» Через кого эта история стала известна, осталось тайной.