Ягоды соответствуют нормам

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума» . В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В пятницу, 22 июня, депутат Мосгордумы Зоя Зотова проверила точки продажи клубники на соответствие требованиям.

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова вместе с активистами провела рейд по точкам реализации клубники — ярмаркам выходного дня, киоскам Совхоза имени Ленина и стационарным рынкам.

— В сезон свежей клубники мы по просьбам москвичей проводим рейд, чтобы выяснить, насколько хорошую ягоду нам продают, — пояснила Зотова.

По результатам проверок выяснилось, что ягоды соответствуют нормам по пределам допустимой концентрации нитратов.

На ярмарке выходного дня в Южнопортовом районе, где продают липецкую продукцию, клубника не содержала нитратов. Норма при этом составляет 100 миллиграммов на килограмм продукта.

В торговой точке, расположенной на Волгоградском проспекте, где продают совхозную клубнику, содержание вредных веществ не превышало 59 миллиграммов на кило.

На Даниловском рынке ягода из Краснодарского края содержала всего 29 единиц. Однако здесь продавцы не смогли предоставить декларацию соответствия ГОСТу и фитосанитарный сертификат.

— Проверку качества они прошли, но мы сделали замечание по поводу документов, которое, уверена, они учтут, — сказала Зоя Зотова. — Результаты рейда позитивные, москвичи могут безбоязненно покупать клубнику. Все места, в которых мы побывали, показывают, что ягоды хорошие.