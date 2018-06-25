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Валерий Сюткин: «Испания, как и мы, играет в конструктивный футбол. Португалия — через одного Криштиану Роналду.
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Валерий Сюткин: «Испания, как и мы, играет в конструктивный футбол. Португалия — через одного Криштиану Роналду. 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Заслуженный артист России Валерий Сюткин в интервью «СЭ» отметил, что в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборной России лучше попасть на португальцев.
— Испания, как и мы, играет в четкий конструктивный футбол, — считает Сюткин. — А Португалия — через одного футболиста, пусть и мегагениального Криштиану Роналду. Поэтому лучше на португальцев выйти. Мы радуемся, что пробились в 1/8 финала, но теперь хочется большего. Чемпионат получается ярким, просто сумасшедшим! Еще плей-офф не начался, а уже столько неожиданных результатов! (Игорь НОВИКОВ)
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Сборная России на чемпионате мира по футболу
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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