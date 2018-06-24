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Косплей Чужого, Катарины и Кай’Сы от Энж Стрельниковой
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Косплей Чужого, Катарины и Кай’Сы от Энж Стрельниковой 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Чаще всего она косплеит персонажей из вселенной LeagueofLegends. Но ещё у неё есть костюм Чужого. И он смотрится по-настоящему круто.
Месяц назад RiotGames пригласила Энж Стрельникову поучаствовать в специальномкосплей-проекте. Студия FX-SHOP отвечала за костюм, а Сергей Шетухин — за фотографии. Как изготавливали костюм — отдельная история. Почитать об этом можно здесь. Мы же нашли еще с десяток прекрасных костюмов персонажей из вселенной LeagueofLegends в исполнении Стрельниковой.
Однако далеко не все костюмы у девушки откровенные. Наш любимый косплей сделан на Чужого.
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