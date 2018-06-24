Косплей Чужого, Катарины и Кай’Сы от Энж Стрельниковой

Чаще всего она косплеит персонажей из вселенной LeagueofLegends. Но ещё у неё есть костюм Чужого. И он смотрится по-настоящему круто.

Месяц назад RiotGames пригласила Энж Стрельникову поучаствовать в специальномкосплей-проекте. Студия FX-SHOP отвечала за костюм, а Сергей Шетухин — за фотографии. Как изготавливали костюм — отдельная история. Почитать об этом можно здесь. Мы же нашли еще с десяток прекрасных костюмов персонажей из вселенной LeagueofLegends в исполнении Стрельниковой.

Однако далеко не все костюмы у девушки откровенные. Наш любимый косплей сделан на Чужого.