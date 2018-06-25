Ещё
Решетова пришла в ужас от слухов о расставании с Тимати
Далее:
Читайте также:
Ещё

Решетова пришла в ужас от слухов о расставании с Тимати 

Пятый канал 16 часов назад
Фото: Пятый канал
Отношения скандального рэпера и бывшей вице-мисс Россия стали предметом обсуждений в сети после того, как они удалил все совместные фотографии. Также стало известно, что они синхронно отписали друг друга от каналов в Instagram. Многие восприняли это как сигнал о разрыве отношений.
Накануне Анастасия Решетова опубликовала неоднозначный пост, в котором попросила «не лезть в личную жизнь и не распространять сказки».
Как пишет издание «Дни.ру», эта публикация породила больше вопросов, чем ответов. Многие подписчики так и не поняли, почему звезды внезапно перестали появляться вместе и как можно избегать обсуждение личной жизни хвастаясь дорогими подарками. Решетовой даже посоветовали удалить аккаунты в социальных сетях, чтобы избежать пристального внимания со стороны общественности.
Ранее Пятый канал рассказывал, как дерзкая Собчак прилюдно унизила девушку Тимати.
Пятый канал: последние новости
Единственная выпускница деревни Ермаково Виктория Соколова — в Петербурге Британского журналиста, который приехал на ЧМ-2018, спасли в поезде от голода Грудь к ЧМ-2018: очередь к пластическим хирургам переполнена
Женский форум  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»51
7 отпускных привычек, которые вас губят
Боня оголилась на футбольном матче90
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»17
Егор Крид готовится стать отцом
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение