Решетова пришла в ужас от слухов о расставании с Тимати

Отношения скандального рэпера и бывшей вице-мисс Россия стали предметом обсуждений в сети после того, как они удалил все совместные фотографии. Также стало известно, что они синхронно отписали друг друга от каналов в Instagram. Многие восприняли это как сигнал о разрыве отношений.

Накануне Анастасия Решетова опубликовала неоднозначный пост, в котором попросила «не лезть в личную жизнь и не распространять сказки».

Как пишет издание «Дни.ру», эта публикация породила больше вопросов, чем ответов. Многие подписчики так и не поняли, почему звезды внезапно перестали появляться вместе и как можно избегать обсуждение личной жизни хвастаясь дорогими подарками. Решетовой даже посоветовали удалить аккаунты в социальных сетях, чтобы избежать пристального внимания со стороны общественности.