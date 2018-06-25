Тимати снова свободен: почему известный рэпер расстался с Анастасией Решетовой

Поклонники Тимати обсуждают решение рэпера и Анастасии Решетовой , с которой музыкант был в отношениях три года, удалить все совместные фотографии из социальных сетей и отписаться друг от друга. Фанаты уверены, таким образом пара, которая никогда не афишировала свои отношения, показала, что они больше не вместе, пишет издание Дни.ру.

Если полистать ленту фотографий Решетовой, то можно заметить, что снимков с прекрасными дорогими букетами и подарками стало гораздо меньше, не говоря уже об общих с Тимати снимках — их просто нет. По неподтвержденной информации, бывшие возлюбленные больше не живут вместе.

Что послужило причиной расставания не ясно. Однако поклонники связывают это с недавним скандалом, когда на премии Муз ТВ Ксения Собчак прилюдно унизила девушку Тимати, намекнув на то, что модель — неподходящая партия для рэпера.

— Смотрю на такую женщину, понимаете. Я думаю: «Господи! Бедная Симона Яковлевна!» Что же она должна чувствовать?! Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас! — заявила ведущая.

Также сообщается, что в последнее время взаимоотношения мамы артиста и Решетовой ухудшились. Поклонники посчитали, что дочь музыканта Алиса, вероятно, также не приняла избранницу рэпера.

Анастасия Решетова родилась в Москве. Сейчас ей 22 года. В 2014 году, когда ей было 18 лет, приняла участие в конкурсе Мисс Россия — 2014, завоевав титул первой вице-мисс. Два года назад она открыла клинику красоты, а через год выпустила свою книгу «Сегодня я проснулась другой». Также Анастасия имеет собственный бренд одежды.