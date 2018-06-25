«У меня стабильно все хорошо»: Решетова опровергла слухи о разрыве с Тимати 

22-летняя Анастасия Решетова опровергла информацию о разрыве с 34-летним Тимати.
Накануне в Сети появилась информация о том, что Тимати якобы расстался со своей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой. Поводом к таким слухам стала взаимная отписка пары друг от друга в соцсетях, а также удаление всех совместных фотографий. А чуть позже Анастасия и вовсе удалила свой профиль в Instagram. Но несколько минут назад Решетова вернулась в соцсеть, чтобы опровергнуть все слухи.
— сообщила Решетова.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Так что теперь поклонники пары могут спокойно выдохнуть. Напомним, Тимати и Анастасия начали встречаться в 2015 году, но долгое время пара не подтверждала свои отношения.
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Фото:Instagram, Роман Суходеев / Starface.ru