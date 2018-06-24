Какой рост был у Петра I на самом деле

На этот счет существуют две теории — одна опирается на мнение людей, которые могут сами изучить и в прямом смысле слова «пощупать» руками вещи великого императора, а вторая опирается на народные догадки, мол, раньше все люди были маленькие и низкие. С этим трудно спорить, ведь четыре века назад на Руси мужчина ростом 165 см считался рослым, а доспехи, которые находят археологи в местах исторических битв, часто не превышают 46-48 размера, что по нынешним временам сравнимо с размерами одежды школьников средних классов, но никак не с русскими богатырями. Где же истина?

Петр был высок, худощав и хорош собой

Историк Василий Осипович Ключевский в своей книге «Исторические портреты» описывает императора как великана, который был «без малого трех аршин ростом» и был выше окружавших его людей «на голову». Христосуясь на Пасху, он постоянно был вынужден наклоняться — до боли в пояснице. Далее Ключевский указывает, что Петр пошел в мать — Наталью Кирилловну и позаимствовал у Нарышкиных живость, энергию, мышечную силу — он мог свернуть в трубочку серебряную тарелку или разрубить ножом на лету кусок шерстяной ткани. Шаг его был настолько стремителен, что другим приходилось поспевать за ним едва ли не вприпрыжку. Долго сидеть на месте он не мог — на пирах то и дело уходил в комнаты — размяться и был большим охотником до танцев. Если учесть, что «петровский», то есть введенный самим Петром аршин был равен 71,12 см, то его рост был немногим ниже 213,36 см, Однако вплоть до начала XIX века в России ходил и другой аршин — от 68,6 см, но и в этом случае рост императора был немалый — 204 см. При этом одежда, оставшаяся от императора, и его обувь говорят о том, что он не был богатырем — размер его камзола достигал современного 48 российского размера, то есть он был худощав и узкоплеч, а нога его была мала для человека такого огромного роста — и едва достигала 39 размера.

Это подтверждают иностранцы

Прижизненный портрет Петра в полный рост, написанный европейским художником Иоганном Готфридом Таннауэром подтверждает его высокий рост. Герцог Сен-Симон, принимавший Петра в Париже, вспоминал, что русский царь был «очень высок» ростом, худ и хорошо сложен. У него было круглое лицо, высокий лоб, короткий нос, густые брови и «крупные» губы. Герцог обратил внимание на то, что Петра были красивые глаза, взгляд — живой, умный и проницательный, а вид величественный и спокойный, а когда царь забывался, то сразу становился диким, суровым, а по лицу то и дело пробегали судороги. При этом «наружность выказывала ум, величие и не лишена была прелести». Польский историк Каземир Феликсович Валишевский приводит в книге «Петр Великий» свидетельства из архива французского Министерства иностранных дел, в которых говорится о том, что Петр приятен, красив, очень высок, но неимоверно сутул: «…он горбится на ходу хуже голландских матросов, которым, очевидно, старается подражать».

Или он был обычным?