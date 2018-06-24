Журналистка из Колумбии, которую россиянин взял за грудь в эфире: «Тема закрыта, я больше не хочу об этом говорить»

Корреспондент «СЭ» связался с Жюльет Гонсалес Теран, колумбийской журналисткой канала Deutsche Welle , которая подверглась сексуальному домогательству во время репортажа из Москвы, когда рассказывала о событиях ЧМ-2018. Во время эфира внезапно в кадре появился мужчина, который поцеловал журналистку в щеку, обнял за плечи и положил руку в район груди, крикнув «Россия — чемпион». После этого он исчез в толпе. На просьбу прокомментировать эту ситуацию журналистка из Колумбии ответила: «Спасибо, что написали мне, но дело в том, что этот вопрос для меня закрыт, я не хочу об этом говорить и давать интервью на эту тему. Хочу сосредоточиться на чемпионате мира. Надеюсь, вы меня поймете». Напомним, несколько дней назад болельщик по имени Руслан пришел в московскую студию Deutsche Welle, чтобы извиниться перед Жюльет Гонсалес Теран. Как отметил молодой человек, его поведение недопустимо, он не хотел трогать корреспондентку за грудь, а поцеловал ее только из-за спора с друзьями. Девушка выслушала мужчину по видеосвязи и сказала, что принимает извинения. ( Егор БЫЧКОВ Российский болельщик извинился перед журналисткой, которую потрогал за грудь в эфире // Фанат с криками «Россия — чемпион» схватил иностранную журналистку за грудь в прямом эфире