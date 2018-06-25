Лунный посевной календарь на 25 июня 2018 года

13 лунный день, растущая Луна в Стрельце (с 08:30).

Знак Стрельца

Удачная пора для посевов и посадок растений на семена (они будут превосходного качества) и декоративных культур: можно сеять двулетние цветы, высаживать рассаду цветов, лиан, вьющихся растений. Сейте сидераты в междурядья сада и огорода (выбирайте культуры по полезным свойствам), приствольные круги деревьев и кустарников, освободившиеся грядки. Удачное время для посева газона, высадки деревьев и кустарников (летом желательно покупать посадочный материал с ЗКС, перевалку растения и не заметят, но притенить их от солнца на несколько дней все же придется). Один из лучших периодов для высадки рассады спаржи.

Отличное время для борьбы с вредителями и болезнями: вот-вот на грядки с томатами пожалует фитофтора, поэтому можно начинать профилактические опрыскивания: с химическими препаратами повремените, а вот безвредные для человека возьмите на заметку (составы желательно чередовать): зеленка, марганцовокислый калий, и еще несколько проверенных временем народных средств. Обнаружив на картофеле колорадского жука, пробуйте изничтожить его различными способами: возможно, вам пригодится и опыт дачников по противостоянию полосатому вредителю. Если житья не стало от муравьев, попробуйте избавиться от них с помощью гуманных способов, оставив эффективные в запасе. Без химии можно избавиться и от тли, и от медведки. Защищая растения, не забывайте о себе: дачники подскажут, как уберечься от укуса клеща и докучливых комаров. Проверяйте на деревьях ловчие пояса, при необходимости обновляйте клейкий слой.

Превосходная пора для сбора семян, заготовки целебных и пищевых растений.

По возможности откажитесь от полива. Не рекомендована обрезка.

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Лунный посевной календарь на июнь 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach