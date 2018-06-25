«Хороша ласточка!»: Любовь Успенская занимается йогой по вечерам

64-летняя звезда шансона уже долгое время занимается йогой и уверяет, что именно в этом таится секрет ее неувядающей молодости. И по вечерам для хорошего сна Любовь Успенская выполняет несколько асан, демонстрируя завидную гибкость и стройность, которую редко встретишь в ее-то годы.

Советская, российская и американская певица Любовь Успенская всегда привлекает внимание своим молодым видом. И это в самом деле так, в свои 64 года исполнительница городских романсов и русского шансона удостаивается лестных сравнений с молодыми красотками, однако артистка восхищает не только молодым лицом, нетронутым сеткой морщин, но и тем, что вопреки паспортному возрасту остается такой же гибкой и стройной, как во времена молодости. По словам самой Успенской, всем этим она может похвастаться во многом благодаря постоянным занятиям йогой.

Более того, исполнительница с удовольствием делится своим увлечением с поклонниками, призывая заботиться о своем теле и не лениться заниматься физкультурой. «Перед сном немного йоги не помешает, лучше спится», — поделилась своим вечерним досугом Любовь, отмечая, что всегда найдет несколько минут для своего здоровья. Верные поклонники оценили ровную ласточку, которую продемонстрировала Любовь, стоя на крыльце дома, а также одобрительно отнеслись к тому, что артистка занимается собой и ответственно подходит к собственному здоровью, ведь такое поведение достойно подражания в любом возрасте.

«Так вот в чем секрет, йога перед сном» «Хороша ласточка!» «Точно, надо размяться и расслабиться» «Мы вами гордимся, вы всегда в прекрасной форме» «Это да, здоровье прежде всего» «Мне нравится, что вы вызываете позитив. И что занимаетесь йогой!» «В здоровом теле — здоровый дух! Так держать»

Ну а в то время как Любовь Успенская восхищает своим образом жизни, поведение ее дочери Татьяны вызывает у поклонников удивление. 28-летняя наследница прославленной артистки на днях огорошила публику, обнародовав фотографии в стиле ню, и озадаченные почитатели всерьез задумались, с какой целью молодая самодостаточная женщина без зазрения совести решилась выставить себя на всеобщее обозрения?