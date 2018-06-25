Модельный конкурс ципао в древнем городе Хэту-Ала

Фушунь /пров. Ляонин/, 24 июня / Синьхуа / — 1-й Международный конкурс моделей, демонстрирующих платья ципао, на приз «Родина ципао» прошел 23 июня вечером в ландшафтном парке «Древний город Хэту-Ала» в Синьбинь-Маньчжурском автономном уезде провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Фушунь /пров. Ляонин/, 24 июня /Синьхуа/ — 1-й Международный конкурс моделей, демонстрирующих платья ципао, на приз «Родина ципао» прошел 23 июня вечером в ландшафтном парке «Древний город Хэту-Ала» в Синьбинь-Маньчжурском автономном уезде провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Фушунь /пров. Ляонин/, 24 июня /Синьхуа/ — 1-й Международный конкурс моделей, демонстрирующих платья ципао, на приз «Родина ципао» прошел 23 июня вечером в ландшафтном парке «Древний город Хэту-Ала» в Синьбинь-Маньчжурском автономном уезде провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Фушунь /пров. Ляонин/, 24 июня /Синьхуа/ — 1-й Международный конкурс моделей, демонстрирующих платья ципао, на приз «Родина ципао» прошел 23 июня вечером в ландшафтном парке «Древний город Хэту-Ала» в Синьбинь-Маньчжурском автономном уезде провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Фушунь /пров. Ляонин/, 24 июня /Синьхуа/ — 1-й Международный конкурс моделей, демонстрирующих платья ципао, на приз «Родина ципао» прошел 23 июня вечером в ландшафтном парке «Древний город Хэту-Ала» в Синьбинь-Маньчжурском автономном уезде провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун