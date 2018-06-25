Еще 5 красивейших садов и парков в Европе, которые стоит посетить

Сложно представить что-то более умиротворяющее, чем природа, особенно, когда ее «огранкой» занимаются увлеченные садоводы и опытные ландшафтные дизайнеры. Мы уже рассказывали о пяти красивейших садах и парках, обязательных к посещению. Знакомим со следующей пятеркой.

Что интересного: в XVI веке этот регулярный парк принадлежал богатому и влиятельному семейству князя Агостино Джусти, и проектировался он с оглядкой на знаменитые сады Боболи во Флоренции и садовую моду Италии эпохи Возрождения.

Это место, утопающее в вековых кипарисах, лимонных деревьях и симметричных клумбах, известно не только красотой и почтенным возрастом, но и своими знаменитыми гостями: когда-то здесь прогуливались Козимо Медичи, император Джозеф II, Гете, Моцарт, Данте Алигьери

В парке Джусти тихо и немноголюдно, и этим он резко контрастирует с позолотой и витиеватостями городской архитектуры, поэтому если устали от шумной нарядной Вероны — вам точно сюда.

Условно парк делится на две части. В нижней — кипарисная аллея, гроты, фонтаны с безмятежно плескающимися черепахами и рыбками и лабиринт из самшита, один из старейших в Европе.

Не поленитесь подняться по винтовой лестнице в верхнюю часть парка. Из самой высокой его точки — бельведера в виде головы монстра — открывается потрясающий вид на город.

Совет INMYROOM: по приезде в город купите карточку путешественника Verona Card. С ней можно бесплатно посещать многие музеи и церкви. А парк Джусти предоставит скидку около трех евро держателям карты.

Что интересного: разбитый на восьми гектарах, этот красивейший английский парк несколько веков принадлежал семейству Эгертонов, и прежде всего интересен своей уникальной структурой.

Здесь симметричные регулярные сады соседствуют с почти нетронутыми территориями, по которым свободно разгуливают олени, лани и экзотические птицы.

Садов, кстати, несколько: Буковый лабиринт, Сады Удовольствий, Кухонный сад, Сад Шарлотты — и названия, и наполнение соответствуют времени их закладки.

К примеру, Сад Шарлотты — один из старейших в Таттон Парке, ему более двухсот лет. Сад был разбит в честь жены Вильяма Эгертона и имеет любопытную особенность: его дизайн перекликается с отделкой в комнатах усадьбы.

Есть и каноничный японский сад. Многие туристы приезжают в Таттон парк чтобы взглянуть именно на него. А взглянуть действительно есть на что: помимо всей необходимой атрибутики таких садов, здесь имеется и чайный домик, b синтоистский храм, и даже имитация горы Фудзи.

Совет INMYROOM: хотя и в самом парке много интересного, обязательно загляните в усадьбу Эгертонов со старинной мебелью, картинами и антиквариатом. В сувенирном магазинчике стоит приобрести несколько баночек с местным джемом: говорят, здесь он безумно вкусный.

Что интересного: сады Хэнбери — это богатейшая ботаническая коллекция мира, которая, возможно, и не появилась бы, не остановись однажды в этих местах путешественник и увлеченный садовод англичанин Томас Хэнбери.

Впечатлившись красотой лигурийского побережья, он купил участок в 18 гектаров недалеко от Вентимильи и начал засаживать первыми тропическими растениями. Мягкий климат и горы, защищающие сад от ветров, оказались как нельзя кстати.

Условно территория делится на две части. Одну половину занимает лесопарк, засаженный итальянскими пиниями. Другая же отведена под сад с саванной, суккулентами, цитрусовыми, бамбуковой рощей, агавами, актинидиями и еще более пятью с половиной тысячами видов растений со всех уголков мира.

Ароматы, витающие в воздухе, впечатляют не меньше, чем красоты сада. К примеру, итальянку Марию Кандида Джентиле запахи весеннего сада Хэнбери подтолкнули к созданию одноименного парфюма с нотами меда, мимозы, акации и каликанта.

Совет INMYROOM: планируя прогулку учитывайте, что автобус до сада ходит с интервалом в 2–3 часа, поэтому перед посещением сверяйтесь с расписанием на автостанции.

Что интересного: это место — наглядный пример непоколебимых английских традиций. Левенс Холл — топиарный сад авторства французского ландшафтного дизайнера Гийома Бомона — выглядит почти так же, как и триста лет назад.

Некоторые из деревьев и кустарников (всего их чуть больше сотни) и вовсе ни разу не меняли своего облика с момента основания сада, когда фигурная стрижка деревьев только входила в моду.

Помимо топиария, Левенс Холл дополнен яркими цветочными композициями — они здорово разбавляют абстрактные зеленые фигурки и делают сад чем-то схожим с кэрроловской «Страной чудес».

Прогуливаясь по саду, обратите внимание на старинную усадьбу — она на несколько столетий старше самого сада и тоже неплохо сохранила свой первозданный облик.

Совет INMYROOM: всем, кто мечтает о мини Левенс Холле на собственном участке, стоит посетить магазинчик с семенами многолетников и цветов, которые можно встретить в саду.

Что интересного: регулярный французский парк с живой изгородью, цветочными композициями, топиарием из более трехсот растений-скульптур — все это можно увидеть, прогулявшись по территории старинного родового поместья Эриньяк.

В парке не заскучаешь: местность разделена на множество участков с тематическими садами, живыми лабиринтами и ротондами, плавно перетекающими друг в друга.

Помимо тисов, самшита, кипарисов, грабов и цветочных клумб, по территории «разбросаны» фонтаны, бассейны и пруды с прохладной водой и соответствующей фауной — стрекозами, саламандрами и жабами. Это придает месту особую аутентичность.

Совет INMYROOM: главное, на что стоит обратить внимание при посещении сада — то, как ландшафт взаимодействует с архитектурой. К примеру, при помощи желтой насыпи, идеально гармонирующей с цветом фасадов построек или многолетников, увивающих здания.