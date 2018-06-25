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Один из скверов в Приморье пострадал от рук вандалов
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Один из скверов в Приморье пострадал от рук вандалов 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Вандалы нанесли свой визит в Морской сквер Находки, оставив после себя разломанные мраморные элементы парковой скамьи и залитые фигурки русалок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Находки.
По словам начальника управления благоустройства Ирины Сазонтовой, сквер был открыт четыре года назад. В нем сделали композицию из разнообразных растений, мощеных дорожек, газонов, мраморных скульптур и декоративной подсветки. За это время вандалы несколько раз разбивали софиты, оставляли различные надписи, выкапывали или уничтожали растения и разрушали декоративные элементы скамеек.
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