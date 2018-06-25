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«Картонный» мексиканец отпросился у жены на ЧМ-2018
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«Картонный» мексиканец отпросился у жены на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на ЧМ-2018, приедет в Россию. Молодого человека ранее не отпустила его жена, эта история обрела популярность в соцсетях.
— Друзья меня ждали, везде ходили с моим изображением на картоне. Мне жена разрешила приехать, — приводят "Известия" слова Хавьера.
Друг Хавьера признался, что хотел его поддержать и не рассчитывал, что история обретет популярность.
— Мы просто хотели развеселить его, чтобы он не переживал, что не может поехать, это была просто шутка, и мы не ожидали, что будет такой шум вокруг этого, — рассказал он.
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