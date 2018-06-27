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Мексиканец, вместо которого на ЧМ-2018 приехала его картонная копия, сам прилетел в Россию
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Мексиканец, вместо которого на ЧМ-2018 приехала его картонная копия, сам прилетел в Россию 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на чемпионате мира-2018, прилетел в Екатеринбург. Также он рассказал, что девушка его отпустила на мировое первенство из-за общественного давления.
— Нет, девушка не обижается, что я приехал. У нас все в порядке. На нее обрушилось большое общественное давление, и она сказала: «Ладно, ты можешь поехать», — цитирует E1.RU Хавьер. — Она даже посмеялась, когда я стал знаменитостью в России. Я тоже не обиделся на шутку друзей, мне было очень смешно. Это же круто! Сейчас я счастлив, мне очень нравится в Екатеринбурге. Мы добирались сюда 42 часа. Конечно, мы устали.
— Говорят, вас не хотели отпускать, потому что здесь очень красивые девушки. Так ли это?
— Нет, это не было причиной, но ваши девушки действительно прекрасны.
Мексиканцы привезли на ЧМ картонную копию друга из-за его вредной жены // ​"Картонный" мексиканец отпросился у жены на ЧМ-2018
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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